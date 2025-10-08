¡De sabático con los Avengers! Captan a Spiderman recolectando basura y se vuelve tendencia

A través de las diferentes plataformas de las redes sociales se comenzó a hacer tendencia un video que muestra la peculiar forma en la que un trabajador de limpieza recoge la basura en sus recorridos, pues lo hace vestido de Spiderman mientras utiliza el camión recolector como “scooter”.

Fue a través de las plataformas de X, TikTok e Instagram que se comenzó a replicar el video en cuestión, pues miles de usuarios quedaron sorprendidos por la forma en la que este joven logró eficientar el tiempo en su trabajo de forma divertida.

Video del Spiderman recogiendo basura

En la grabación de poco menos de un minuto de duración, se puede apreciar al joven vestido con el traje negro de Spiderman de Tom Holland, esto mientras se encuentra en su ruta de recolección de basura junto a otros compañeros que van abordo de un camión de carga.

A lo largo de la grabación se aprecia cómo el joven utiliza la velocidad de la unidad vehicular como arrastre, esto con la finalidad de ganar impulso y no perder tiempo con cada frenado del camión al momento de levantar las bolsas de basura que se encuentran a lo largo de la calle.

El video se volvió tendencia a nivel nacional e internacional gracias a que durante el recorrido del joven, éste va realizando saltos y piruetas en el aire tal y como las que realiza el icónico personaje de Spiderman.

Videos que se han hecho virales en redes sociales

Vale la pena mencionar que este video saltó al estrellato de las tendencias a la par de otras grabaciones que se hicieron virales en plataformas como TikTok, Instagram y X, antes conocida como Twitter.

Uno de los videos que más destacan como tendencia en redes sociales es el de una “pelea” entre una niña de aproximadamente ocho años de edad y un cachorro de talla grande, pues con más de 16 millones de likes la grabación es una de las más vistas en lo que va del mes en TikTok.

¿Cuánto gana el personal de limpieza en CDMX?

De acuerdo con la plataforma de Indeed México, en promedio un trabajador de limpieza gana entre los 7 mil 900 y los 8 mil 200 pesos mexicanos, esto dependiendo de la entidad del país en la que se labore y demás.

