La verdad y lo que se sabe del objeto volador no identificado que apareció en el desierto de EUA

En las últimas horas a través de las diferentes plataformas de las redes sociales se comenzaron a difundir imágenes y videos de un supuesto objeto volador no identificado ( ovni ) en el desierto de Estados Unidos (EUA), lo cual de inmediato generó pánico y sorpresa entre cientos de internautas.

Fue a través de diferentes cuentas de X, antes conocida como Twitter, que se publicaron las imágenes de lo que parece ser una nave color negro en forma de rombo, esto mientras “volaba” a baja altura en la zona de Helendale, California y muy cerca de la famosa Área 51.

¿Qué son en realidad los objetos que aparecieron en redes sociales?

Luego de que las imágenes se comenzaran a hacer tendencia en diferentes plataformas de las redes sociales, medios internacionales de los Estados Unidos dieron a conocer que lejos de que haya sido un ovni lo que se apreció sobre el desierto de California, todo se trató de un dron de tecnología de punta que sobrevoló el área por motivos de prueba.

De acuerdo con lo mencionado por medios de EUA, autoridades locales confirmaron que todo se trató de herramientas militares que se están desarrollando y probando dentro de la zona antes mencionada.

¿Qué se sabe del objeto volador no identificado que se vio en EUA?

A pesar de los informes sobre supuestos drones en el desierto de California y muy cerca del Área 51, investigadores independientes y estudiosos del fenómeno ovni , cuestionan que autoridades de EUA como el FBI y demás servicios secretos hayan aparecido en la zona a las pocas horas de los avistamientos.

Incluso, se cuestionó, que las autoridades norteamericanas hayan cerrado el espacio aéreo en la zona mientras se realizaban trabajos y labores que no fueron especificadas por agentes de los Estados Unidos.

Avistamientos de ovnis en EUA en lo que va de 2025

Es importante mencionar que en los últimos meses se han reportado cada vez más avistamientos de ovnis o Fenómenos Anómalos No Identificados ( FANIS ) en varios puntos de EUA, México y otros lugares del mundo.

A través de redes sociales como TikTok, YouTube e incluso en podcast, se han revelado supuestos detalles de los objetos voladores que se han visto en diferentes puntos del mundo.

Desclasificación de videos sobre ovnis en EUA

Los reportes de avistamientos comenzaron a surgir de manera más frecuente cuando autoridades de EUA desclasificaron videos e imágenes de vuelos militares en los que se aprecian ovnis en el cielo de nuestro planeta.

