Lluvia de estrellas Dracónidas: Día y hora para ver el espectáculo nocturno que se repetirá hasta 2078

Un espectáculo celeste único está por iluminar el cielo: la lluvia de estrellas Dracónidas , un suceso que no volverá a repetirse hasta el año 2078. Si eres apasionado de la astronomía o simplemente disfrutas contemplar el cielo nocturno, octubre te regala un evento imperdible que no querrás perderte.

Octubre de 2025 arrancó con la impresionante Superluna de Cosecha , pero los eventos astronómicos no terminan ahí. La lluvia de estrellas Dracónidas se acerca, y en adn Noticias te contamos todo lo que necesitas saber: ¿qué es este fenómeno?, ¿por qué ocurre?, y lo más importante, ¿cuándo y desde dónde podrás observarlo en México? Aquí te lo explicamos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué es la lluvia de meteoros Dracónidas?

La lluvia de meteoros Dracónidas proviene de los restos que deja el cometa 21P Giacobini-Zinner, que se queman en la atmósfera terrestre . Estos meteoros se originan cerca de la cabeza de la constelación de Draco, el dragón, en el cielo del norte.

¿Cuándo es la lluvia de estrellas Dracónidas 2025 y a qué hora?

La lluvia de estrellas Dracónidas será visible entre el 6 y el 10 de octubre con su momento de máxima actividad en torno al 8 de octubre- Normalmente modestas, las Dracónidas podrían romper la tradición en 2025 — las previsiones apuntan a un estallido de 150-400 meteoros por hora este día.

El momento exacto del punto máximo será a las 1:00 de la mañana, durante el cual se espera alcanzar hasta 400 meteoros por hora, un registro histórico que no se repetirá en décadas.

¿Cómo ver la lluvia de estrellas Dracónidas 2025?

Busca un lugar oscuro y alejado de la ciudad, de preferencia con una vista despejada hacia el norte, donde se encuentra la constelación de Draco.

Cabe destacar que la Luna estará prácticamente llena, por lo que la visibilidad será muy mala.

Eventos astronómicos octubre 2025

Ocultaciones



10 de octubre: Ocultación lunar de las Pléyades

16 de octubre: Ocultación lunar de Régulo

24 de octubre: Ocultación lunar de Antares

Cometas



8 de octubre: C/2025 K1 (ATLAS) alcanza el perihelio

19 de octubre: C/2025 R2 SWAN en su perigeo

21 de octubre: C/2025 A6 (Lemmon) en su perigeo

29 de octubre: Cometa 3I/ATLAS alcanza el perihelio

Lluvias de estrellas



5 de octubre: Máximo de las Camelopardálidas de octubre

8 de octubre: Máximo de las Dracónidas

11 de octubre: Máximo de las Delta Aurígidas

13 de octubre: Inicio de actividad de las Táuridas del Sur

18 de octubre: Máximo de las Épsilon Gemínidas

21 de octubre: Máximo de las Oriónidas

24 de octubre: Máximo de las Leónidas Menores