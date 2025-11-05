“Por culpa de Regina"; mamá llega a buscarla con la policía y terminan cancelando la fiesta de Halloween

Una fiesta privada en Playa del Carmen terminó cancelada por la policía luego de que una madre entrara buscando a su hija identificada como "Regina". La mujer temía por la seguridad de su hija, quien es menor de edad, pero no contaba con que su presencia terminaría cancelando todo el evento.

Era una fiesta de Halloween que se hizo muy viral en redes sociales, ya que varios de los asistentes grabaron el momento en el que la policía ingresa para cancelar el evento y buscar a "Regina".

Fiesta de Halloween es cancelada "por culpa de Regina"

Según algunos testimonios de TikTok y de X, la fiesta era para adolescentes de entre 13 y 20 años, algo que ha provocado diferentes comentarios de indignación en redes sociales.

La mamá de Regina llegó a la fiesta pidiendo que enciendan las luces y que le ayudaran a encontrar a su hija de inmediato. Así, se detuvo la música y todos los invitados se desconcertaron por lo ocurrido.

Una de las grandes indignaciones es que, supuestamente, los organizadores cobraron 300 pesos de cover para entrar a la fiesta, ya que la casa era rentada, por lo que muchos exigieron el reembolso.

Regina se vuelve tendencia en redes sociales

Gracias a este incidente, el nombre de Regina se hizo tendencia en redes sociales, abriendo un enorme debate en donde miles aseguran que la madre hizo bien en interrumpir así la fiesta, ya que la seguridad de muchos menores de edad estaba en riesgo.

Por otro lado, otros miles aseguran que se trató de una exageración y de una madre que no quería dejar que su hija se divirtiera. El problema es que es una menor de edad que estaba alcoholizada, por lo que los oficiales simplemente hicieron su deber al ingresar a un lugar en donde había menores consumiendo bebidas.

