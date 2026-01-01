Aumenta número de muertos por accidente del Tren Interoceánico; se registra deceso de mujer de la tercera edad

El descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca sumó una nueva víctima mortal. La Secretaría de Marina informó este 1 de enero de 2026 el fallecimiento de una mujer de 73 años que permanecía hospitalizada por las lesiones sufridas en el accidente.

La pasajera murió mientras recibía atención médica especializada. El anuncio reavivó la atención pública sobre el siniestro y sobre las condiciones de seguridad del proyecto ferroviario federal que conecta el Golfo de México con el Pacífico.

Fallecimiento confirmado por la Semar

La Marina expresó condolencias a la familia y reiteró su compromiso con la atención integral a las víctimas. La mujer formaba parte del grupo de pasajeros trasladados a hospitales tras el siniestro.

La Secretaría de Marina lamenta profundamente el fallecimiento de una mujer de 73 años, ocurrido este 1 de enero, quien se encontraba recibiendo atención médica como consecuencia del accidente del tren del Corredor Interoceánico registrado en días pasados.



Autoridades navales señalaron que el acompañamiento médico y psicológico continuará para heridos y familiares, mientras se mantiene coordinación con instancias civiles.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El convoy descarriló cerca de Nizanda, en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca. Una locomotora salió de la vía y un vagón cayó a un barranco de siete metros.

En el sitio murieron 13 personas y decenas resultaron heridas. El tren transportaba 241 pasajeros y nueve tripulantes.

Impacto social y cifras actualizadas

Con este deceso, aumenta el número de víctimas mortales relacionadas con el accidente. Varias personas permanecieron hospitalizadas por lesiones graves.

El caso genera preocupación social sobre la seguridad del transporte ferroviario y la protección de pasajeros en proyectos estratégicos.

Investigación y medidas oficiales

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga fallas técnicas, mantenimiento y condiciones de la vía. El servicio de la Línea Z permanece suspendido.

Víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, irregularidades financieras y corrupción

Las autoridades prometieron transparencia, reparación del daño y comunicación constante con los afectados.

