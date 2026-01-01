inklusion.png Sitio accesible
Activan fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México tras celebraciones de Año Nuevo

Aumenta número de muertos por accidente del Tren Interoceánico; se registra deceso de mujer de la tercera edad

La Marina confirmó el fallecimiento de una mujer de 73 años murió por heridas del Tren Interoceánico en Oaxaca; el peritaje de la FGR continúa.

Tren Interoceánico
La Secretaría de Marina anunció este 1 de enero de 2026 el lamentable deceso de una pasajera de 73 años, quien recibía tratamiento médico tras resultar herida en el accidente ferroviario ocurrido días atrás.|Reuters
Notas,
México

Escrito por:  Adriana Juárez Miranda

El descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca sumó una nueva víctima mortal. La Secretaría de Marina informó este 1 de enero de 2026 el fallecimiento de una mujer de 73 años que permanecía hospitalizada por las lesiones sufridas en el accidente.

La pasajera murió mientras recibía atención médica especializada. El anuncio reavivó la atención pública sobre el siniestro y sobre las condiciones de seguridad del proyecto ferroviario federal que conecta el Golfo de México con el Pacífico.

Fallecimiento confirmado por la Semar

La Marina expresó condolencias a la familia y reiteró su compromiso con la atención integral a las víctimas. La mujer formaba parte del grupo de pasajeros trasladados a hospitales tras el siniestro.

Autoridades navales señalaron que el acompañamiento médico y psicológico continuará para heridos y familiares, mientras se mantiene coordinación con instancias civiles.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El convoy descarriló cerca de Nizanda, en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca. Una locomotora salió de la vía y un vagón cayó a un barranco de siete metros.

En el sitio murieron 13 personas y decenas resultaron heridas. El tren transportaba 241 pasajeros y nueve tripulantes.

Impacto social y cifras actualizadas

Con este deceso, aumenta el número de víctimas mortales relacionadas con el accidente. Varias personas permanecieron hospitalizadas por lesiones graves.

El caso genera preocupación social sobre la seguridad del transporte ferroviario y la protección de pasajeros en proyectos estratégicos.

Investigación y medidas oficiales

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga fallas técnicas, mantenimiento y condiciones de la vía. El servicio de la Línea Z permanece suspendido.

Víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, irregularidades financieras y corrupción

Las autoridades prometieron transparencia, reparación del daño y comunicación constante con los afectados.

Oaxaca

