Ya llegó el Spotify Wrapped 2025, estas son las novedades y asi lo puedes ver

La música forma parte de la vida diaria de las personas y en la actualidad existe una gran variedad de artistas, género y subgéneros y como cada año, Spotify lanza el Wrapped que comparte las estadísticas de los usuarios y en adn Noticias te contamos todos los detalles y novedades de este 2025.

¿Cómo ver el Spotify Wrapped 2025?

Lo primero que debes hacer para acceder al Spotify Wrapped es asegurarte de que tu aplicación esté actualizada. Posteriormente tendrás que entrar a la app y verás el anuncio del resumen, selecciónalo y accederás a la experiencia.

En caso de que lo quieras ver desde otro dispositivo solo tendrás que entrar con el navegador al siguiente enlace .

Novedades del Wrapped 2025

Este año, los usuarios podrán controlar el ritmo de la experiencia y volver a los momentos concretos sin tener que empezar desde el principio. Te desplegará los artistas más escuchados, podcast y el total de minutos que escuchas Spotify Spotify .

Estas son todas las categorías que podrás ver:

Géneros más escuchados

Canción más escuchada con un juego interactivo para adivinar

Carrera de artistas que te mostrará cómo fueron variando durante los meses

Canciones más escuchadas y su playlist, aparecerán cinco canciones y se generará un pista

Entre las novedades del Wrapped 2025 destacan:

La edad musical donde se compararán tus gustos musicales con los de otras personas de tu misma franja de edad

En los álbumes más escuchados te aparecerán los discos

Podrás recibir mensajes de uno de tus creadores de podcast favoritos

Clubs te muestra los hábitos de escuchas que han definido el 2025 de los usuarios:



Cloud State Society.

Grit Collective.

Club Serotonin.

Full Charge Crew.

Cosmic Stereo Club.

Soft Hearts Club.

El Wrapped Party es una nueva función interactiva para comparar tus gustos musicales con los de tus amigos

