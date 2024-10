Así funcionan los efectos y “máscaras” para videollamadas de WhatsApp

Cuando pensamos que este día jamás llegaría, WhatsApp lo hace de nuevo e implementa la función de efectos y “máscaras” dentro de las videollamadas, tal y como lo podemos hacer con otras aplicaciones como: Hangouts de Google, FaceTime de Apple, Skype, Zoom, Teams de Microsoft, etc.

¿Cómo activar los efectos y máscaras en videollamadas de WhatsApp?

Desgraciadamente para los usuarios de los dispositivos móviles, esta función no está disponible para todos, pues solo la podrán usar quienes tienen acceso a la versión “beta” de WhatsApp. Así que los efectos y las máscaras no llegarán a quienes mantenemos nuestra cuenta regular. Sin embargo, no hay que perder la esperanza, pues los dueños de celulares con Android podrían disfrutar de estas nuevas funciones antes que nadie una vez que se corrijan todos los errores de la versión de prueba.

Si actualmente cuentas con WhatsApp Beta para Android, ¡felicidades!, pues podrás usar los efectos y máscaras durante videollamadas, solo debes seguir estos pasos al pie de la letra:



Abre WhatsApp.

Ve a Configuración.

Ingresa a Privacidad.

Baja a “Permite los efectos de la cámara”.

Activa los permisos.

¡Y listo!

Algunos usuarios de WhatsApp Beta para Android han reportado que aún activando los permisos del dispositivo, no les permite usar los efectos y máscaras de la aplicación de mensajería instantánea. En estos casos, lo ideal es ir a Configuración del equipo y otorgarle a la app la libertad en cámara y micrófono; tranquilo, aunque sea la versión de prueba tu información siempre estará cifrada.

WABetaInfo Esta nueva función se encuentra dentro de la configuración de Privacidad de WhatsApp, lo que permite administrar los efectos y máscaras de la cámara.

En caso de que no funcione, los expertos del nicho recomiendan reiniciar el dispositivo móvil o actualizar WhatsApp Beta para que llegue la última actualización de los efectos y máscaras para las videollamadas. En Android deberás tener la 2.24.22.15 o posterior para que funcione. Si estás en el extremo de que aún con todo lo anterior no te aparecen las nuevas funciones, deberás de esperar hasta que el equipo lo active por sí solo.

Gracias a los expertos de nicho que tienen acceso a la nueva función, sabemos que los efectos y las máscaras de WhatsApp van desde stickers en la videollamada hasta deformidades en rostro, lo que nos recuerda a lo visto en la olvidada Snapchat, estas son las máscaras que verás:



Estrellas que aumentan partes de tu rostro.

Sonrisa “de oreja a oreja”.

Filtro de perrito.

Lentes de sol.

Lagrimas falsas.

¡Y más!

