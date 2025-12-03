La tendencia a no relacionarse entre hombres y mujeres ya genera efectos globales

La disminución en la formación de parejas estables entre hombres y mujeres se ha convertido en una tendencia global con efectos visibles en diversas regiones.

En un artículo de opinión de Financial Times titulado The relationship recession is going global se "advierte que muchos países atraviesan una “recesión en las relaciones”, con una caída considerable en matrimonios y convivencias.

The relationship recession is going global https://t.co/jmttz6gfg3 | opinion — Financial Times (@FT) January 11, 2025

¿Por qué la falta de relaciones sólidas ha disminuido la tasa de nacimientos en el mundo?

Según dicho reporte, esta situación no se limita a Europa o Norteamérica —principalmente Estados Unidos y Canadá—, sino que también se observa en países tan diversos como Finlandia, Corea del Sur, Túnez y Turquía.

Esto significa que el declive en la natalidad ya no surge solo de la decisión de tener menos hijos, sino de que muchas personas simplemente no logran establecer relaciones estables.

Factores económicos y sociales detrás del fenómeno

Diversos organismos internacionales coinciden con ese diagnóstico y añaden que la tendencia no surge únicamente de transformaciones culturales, sino que hay obstáculos reales.

Por ejemplo, el UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas, por sus siglas en inglés) identifica factores como el alto costo de vida, la dificultad para acceder a vivienda asequible, la inestabilidad laboral y la falta de servicios de cuidado infantil como barreras para formar pareja o tener hijos.

La inseguridad económica, la precariedad laboral y el temor a un futuro incierto reducen la posibilidad de planear una familia. Además, en numerosos casos las personas reportan no encontrar una pareja adecuada para una convivencia estable, lo que incrementa la proporción de solteros o solteras que no forman pareja a largo plazo.

Impactos sobre natalidad y estructura poblacional

Como se mencionó someramente en la parte de arriba, la dificultad para establecer relaciones estables comienza a tener efectos demográficos: la caída sostenida en la formación de parejas está detrás de una reducción generalizada de la natalidad.

Según los análisis citados por Financial Times, gran parte de la caída en la natalidad global proviene no tanto de decisiones de parejas ya establecidas de tener menos hijos, sino de la disminución del número de parejas.

Esto apunta hacia un envejecimiento poblacional acelerado, con menor reemplazo generacional, lo que podría reducir la base activa de población en el mediano plazo y, en el peor de los casos, complicar los sistemas de seguridad social, salud y pensiones.

¿Cuál es el panorama de México ante esta situación?

En el caso mexicano, la combinación de factores económicos, sociales y culturales podrían impulsar que una proporción creciente de jóvenes opte por no establecer relaciones formales, lo que reduciría aún más la tasa de natalidad y aceleraría cambios en la estructura demográfica.

Según la Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023: del total de personas de 15 años o más, 35.9 % eran personas casadas, 29.6% solteras, mientras 19.1% vivían en “unión libre”.

No obstante, entre jóvenes de 15 a 29 años, 68.7% estaban solteros; dentro de este grupo, la proporción de solteros es mayor en hombres (75.6%) que en mujeres (61.7%).

