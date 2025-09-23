¡Daft Punk regresa! Todo sobre la experience en Fortnite del dúo electrónico

¿Daft Punk está de regreso? Si eras fan de este original dúo francés, te encantará saber que Epic Games anunció la “Experiencia Daft Punk” en Fortnite que iniciará el 27 de septiembre de 2025, en punto de las 14:00 horas.

En esta experiencia virtual, los jugadores podrán disfrutar de 31 canciones del dúo francés, explorar trajes (skins) personalizables inspirados en Daft Punk , fiestas temáticas dentro del juego que durarán toda la noche, y un pre-evento en el lobby. Te contamos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué es Daft Punk?

Daft Punk es un dúo francés que nació en 1993 en París. Esta agrupación integrada por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo destacó por su estilo French House y su divertida imagen de robots.

La banda que lanzó exitosos álbumes como Homework y Random Access Memories, con sencillos como “Around the World”, “One More Time” y “Get Lucky”. anunció su separación en 2021 tras 28 años de carrera.

¿Cómo y cuándo será el concierto de Daft Punk en Fortnite?

El próximo sábado 27 de septiembre, Fortnite arrancará con la experiencia Daft Punk con un pre-evento en el lobby, que iniciará 30 minutos antes del concierto. Los asistentes serán guiados hacia un portal que conduce a un escenario virtual inspirado en la gira Alive de 2007.

Además, durante esta experiencia inmersiva los jugadores tendrán la opción de remezclar y editar canciones de Daft Punk, algo que le da un toque interactivo más allá de solo escuchar la música.

Este concierto virtual promete ser icónico pues aunque Daft Punk dejó de presentarse en vivo como dúo, esta colaboración virtual devuelve sus emblemáticos cascos y su música al escenario digital, algo que motiva tanto a fans de siempre como a jugadores nuevos.

¿Cuál fue el concierto más grande de Fortnite?

Hasta ahora, el evento que ostenta el récord de asistencia de jugadores en Fortnite es “Remix: The Finale”, realizado por Epic Games el 30 de noviembre de 2024. En ese evento se conectaron más de 14 millones de jugadores simultáneos.

Antes de eso, otro referente importante fue el concierto virtual Astronomical de Travis Scott en abril de 2020, que reunió aproximadamente 12.3 millones de jugadores simultáneos dentro del juego.

¿Cómo ver el evento de Daft Punk en Fortnite desde México? Paso a paso

Para ingresar a la experiencia virtual con Daft Punk en Fortnite es indispensable tener una buena conexión a internet y una consola compatible con una versión del juego actualizada. Después, solo deberás de seguir estos sencillos pasos:

Abrir el juego antes del horario de inicio (al menos 30 minutos antes para el lobby).

Una vez dentro, ve al modo “Creativo” si la experiencia es un mapa temático interactivo (no un concierto en vivo clásico). Daft Punk Experience estará disponible ahí.

si la experiencia es un mapa temático interactivo (no un concierto en vivo clásico). estará disponible ahí. Explora los espacios especiales: remix, salas temáticas, videoclips estilo LEGO, el lobby, etc.

Si eres fan de Daft Punk, no te lo puedes perder. Aparta la fecha y forma parte de esta experiencia inmersiva icónica que seguramente quedará registrada en la historia de las mejores colaboraciones de Fortnite.