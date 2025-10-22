Fiscalía abre investigación contra Roblox y estos son los motivos

Miles de padres de familia han comenzado a prohibirle a sus hijos el juego de Roblox , conscientes del enorme riesgo que implica para los menores de edad y de la gran cantidad de pedófilos y acosadores sexuales que se pueden encontrar disfrazados en el juego.

Es por eso que la Fiscalía General del estado de Florida, en Estados Unidos, inició una investigación criminal en contra de Roblox, por presuntamente lucrar con los niños y no protegerlos de posibles daños dentro del entorno virtual.

Fiscalía comienza investigación contra Roblox

El fiscal general de Florida, James Uthemeir, informó a través de un video que “ Roblox es un cultivo para que depredadores tengan acceso a los niños” y detalló que las autoridades harán todo lo necesario para frenar esto.

Detallan que Roblox se ha aprovechado de los menores de edad al exponerlos a riesgos significativos, siendo un espacio en el que se puede comenzar con un delito que puede terminar en abuso o algo peor.

Florida Attorney General issues criminal subpoenas against Roblox for failing to protect kids from predators and enabling kids to be abused. Parents you must know what your kids are doing online! pic.twitter.com/Cm3Y40GvO9 — Patricia 🇺🇸 (@1109Patricia) October 21, 2025

Roblox investigado por ser un riesgo para los menores

Esto surge a partir de múltiples denuncias en donde encontraron a “depredadores sexuales” que utilizaban el juego de Roblox para ponerse en contacto con menores de edad de una manera sencilla e incluso amigable.

Es por eso que acusan a Roblox de negligencia en la verificación de edad de los usuarios, así como de fallas en la moderación de su contenido, considerando que también se ha filtrado material sexualmente explícito en la plataforma, dañando a menores de edad.

Hasta el momento, Roblox no ha emitido declaraciones oficiales ante las acusaciones, sin embargo, desde hace varios meses han implementado nuevas medidas de seguridad en el juego, como controles parentales, la eliminación de experiencias no clasificadas y la eliminación de contenido inapropiado.