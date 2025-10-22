Truco secreto de Alexa: así puedes convertirla en alarma cuando sales de casa

¿Te gustaría que tu casa se cuide sola cuando no estás? Con Alexa , la asistente virtual de Amazon, puedes lograrlo. Si ya tienes uno de estos dispositivos en casa, en adnNoticias te dejamos una guía rápida que te explicará qué es Alexa, cómo configurarla como alarma de seguridad y cuánto cuesta en México.

Si aún no cuentas con Alexa en casa, sigue leyendo para que conozcas todos los beneficios con los que puedes contar si compras un dispositivo Echo , entre ellos, podrás salir de casa y contar con un vigilante que se mantendrá al pendiente y te avisará en seguida de cualquier contratiempo en tu hogar de forma fácil y efectiva.

¿Qué es Alexa y para qué sirve?

Alexa es el asistente virtual desarrollado por Amazon que puedes encontrar en dispositivos Echo, y que te permite controlar tu hogar inteligente, escuchar música, preguntar el clima o programar recordatorios.

Pero no solo eso, Alexa también integra sensores de detección de movimiento, así que puede funcionar como una especie de centinela cuando sales de casa, enviándote alertas a través de la app si algo raro sucede.

¿Cómo poner a Alexa en modo vigilancia?

Tener tu propio vigilante en casa es mucho más sencillo de lo que imaginas, pues simplemente tienes que realizar un par de pasos que te permitirán programar a tu Alexa para que se convierta en la mejor alarma de seguridad que hayas tenido en casa. Sigue estos pasos:

Descarga la app de Alexa en tu celular

en tu celular Abre la app de Alexa y dirígete a ‘Dispositivos’ , donde debes seleccionar el Echo que tienes en casa

, donde debes que tienes en casa Entra a ‘Configuración de dispositivos’ y activa la opción de “Detección de movimiento por ultrasonidos”

Después, elige la sección ‘Rutinas de la app’: como disparador selecciona “Se detectan personas” al elegir tu dispositivo, y añade la acción que prefieras (por ejemplo, que Alexa anuncie algo o que encienda una luz). Así, cuando alguien entre a tu casa, Alexa puede reaccionar como alarma.

¿Cuánto cuesta una Alexa en México?

Si estás pensando en adquirir un dispositivo compatible con Alexa, que contamos que en México es posible conseguir una Echo Dot desde $1,299 pesos, según la tienda de Amazon México. ENLACE de compra.

Por supuesto, varían dependiendo del modelo (pantalla, altavoz premium, cámara integrada), pero es una inversión bastante accesible para convertir tu casa en un espacio más seguro.

Activar el modo alarma de seguridad de Alexa es un truco sencillo, pero eficaz para que tu hogar se quede vigilado mientras sales con tu familia, amigos al trabajo o de fiesta. Con unos ajustes rápidos y el equipo adecuado, podrás salir de casa con tranquilidad.