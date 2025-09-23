¡Adiós a la grabación! Consecuencias y gravedad de la conmoción cerebral de Tom Holland durante filme de Spider Man

El actor y protagonista de la película Spider Man de Marvel, Tom Holland , sufrió una conmoción cerebral durante el rodaje de la próxima entrega titulada “Brand New Day”, lo cual provocó que el filme fuera detenido para conocer la gravedad de la lesión que sufrió la estrella de cine.

De acuerdo con el medio internacional Daily Mail, el accidente ocurrió el pasado viernes 19 de septiembre en los Estudios Leavesden, los cuales se ubican en la ciudad de Watford, Inglaterra y en donde se descartó que la lesión de Holland fuera de gravedad.

Consecuencias de sufrir una conmoción cerebral

Es importante mencionar que una conmoción cerebral como la que sufrió Tom Holland debe tratarse con mucho cuidado, pues según plataformas especializadas como Medline Plus, dependiendo de la gravedad de la lesión se pueden presentar afectaciones a la función general del cerebro.

Se señala que este tipo de afectaciones pueden dejar los siguientes daños en las personas:

Cambio en la lucidez mental y la conciencia de las personas

Confusión

Convulsiones

Debilidad muscular en uno o ambos lados del cuerpo

Vómitos

Problemas para caminar o mantener el equilibrio

Pérdida del conocimiento durante cierto tiempo

¿Qué tan grave es la conmoción cerebral que sufrió Tom Holland?

A pesar de lo aparatoso de la lesión de Tom Holland , es importante mencionar que se descartó que la conmoción cerebral del actor fuera de gravedad, pues se le diagnosticó con un golpe leve en la zona de la cabeza.

Pese a ello, se señala que incluso en una conmoción leve los pacientes pueden presentar o actuar de manera confusa, mostrar síntomas como sueño intenso, pérdida del conocimiento durante un lapso corto de tiempo, pérdida de la memoria, náuseas y vómito, así como sensibilidad a la luz.

¿Cuándo regresa Tom Holland a las grabaciones de Spider Man: Brand New Day?

Se señaló que el actor que le da vida a Peter Parker en Spider Man: Brand New Day , regresará a los estudios de filmación la próxima semana para continuar con los procesos pactados tanto por Sony como por Marvel para la entrega de la película.

¿Cuándo se estrena la próxima película de Spider Man?

Vale la pena mencionar que la próxima película de Spider Man se estrenará hasta el 31 de julio del 2026, por lo cual aún faltan muchos meses para conocer la película que contará una vida mucho más madura sobre el personaje principal.

Se señala que este filme será previo a los sucesos de Avengers: Doomsday y posteriores a Spider Man: Sin Camino a Casa que se estrenó en el ya lejano 2021.

