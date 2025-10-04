Día Mundial de los Animales 2025; México celebra riqueza natural y pide proteger a cinco especies en peligro

El 4 de octubre de 1929, la Organización Mundial de Protección Animal instituyó el Día Mundial de los Animales durante un congreso en Viena. Su propósito era sensibilizar al público sobre la necesidad de encontrar soluciones para las especies amenazadas de extinción.

Este día también conmemora la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos del Animal en 1978 por la UNESCO y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), destacando la importancia de reconocer y proteger a los animales como seres sintientes.

En México, por años se ha luchado por proteger la megadiversidad con la que se cuenta y, en el marco de este día, recuerda la importancia de salvaguardar al ajolote, lobo mexicano, vaquita marina, guacamayo roja y el jaguar, cinco especies que están en extinción.

¿Cuál es tu animal favorito? 🐶, 🦁, 🐳, 🐻, 🦋, 🐢, 🐠, 🐑, 🐥, 🦒, 🐊... Es urgente protegerlos, porque muchas especies está en peligro de extinción. #UnDíaComoHoy se conmemora el Día Mundial de los Animales. ¿Sabías que la ley de la CDMX ya los considera “seres sintientes”?… pic.twitter.com/mQT7sMH8xj — UNAM (@UNAM_MX) October 4, 2025

México, un país megadiverso en riesgo

México es reconocido como uno de los 12 países megadiversos del mundo, albergando una vasta cantidad de especies de flora y fauna; sin embargo, esta riqueza natural está amenazada por diversas actividades humanas, como la deforestación, la contaminación y el cambio climático, que han puesto en peligro a numerosas especies emblemáticas del país.

Centros de Conservación en la Ciudad de México

La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre (DGZCFS), celebra el Día Mundial de los Animales en diversos centros de conservación.

Estos espacios, ubicados en el Bosque de Chapultepec , San Juan de Aragón y Los Coyotes, albergan más de mil 800 ejemplares de diversas especies, muchas de ellas en riesgo de extinción.

Además de ofrecer cuidado profesional, estos centros participan en programas de conservación, reproducción y educación ambiental, permitiendo a la ciudadanía conocer y valorar la biodiversidad de México.

Cinco animales mexicanos en peligro de extinción

Ajolote anfibio endémico de los canales de Xochimilco es conocido por su capacidad de regenerar extremidades. Actualmente, su población en libertad ha disminuido drásticamente debido a la contaminación y la urbanización de su hábitat.



es conocido por su capacidad de regenerar extremidades. Actualmente, debido a la contaminación y la urbanización de su hábitat. Lobo Mexicano Subespecie más pequeña del lobo gris, se encuentra en grave peligro de extinción. Su población en libertad es inferior a cien ejemplares , amenazada por la caza, la pérdida de hábitat y la persecución por parte de ganaderos.



se encuentra en grave peligro de extinción. Su población en libertad es , amenazada por la caza, la pérdida de hábitat y la persecución por parte de ganaderos. Vaquita Marina cetáceo endémico del Golfo de California es el mamífero marino más amenazado del mundo. Su población se ha reducido drásticamente debido a la captura incidental en redes de pesca ilegales.

Guacamayo Rojo enfrenta la pérdida de hábitat y el tráfico ilegal de especies . Su población en libertad es muy reducida, aunque existen esfuerzos de conservación en cautiverio.



. Su población en libertad es muy reducida, aunque existen esfuerzos de conservación en cautiverio. Jaguar Su población ha disminuido debido a la caza furtiva, la destrucción de su hábitat y la fragmentación de los ecosistemas.

En México, la riqueza biológica es invaluable, pero su conservación requiere de acciones concretas y comprometidas.

