Revoluciona tu forma de cocinar; Amazon deja la freidora de aire Ninja en menos de 3 mil pesos

Si estás buscando transformar tu manera de cocinar sin gastar una fortuna, la freidora de aire Ninja SL401 DoubleStack XL es una opción que vale la pena considerar.

Con un precio de dos mil 999 pesos y un cupón adicional del 10% en Amazon , este electrodoméstico combina eficiencia, diseño y tecnología de punta para quienes quieren ahorrar tiempo y disfrutar comidas más saludables.

Cocina más en menos espacio

La Ninja cuenta con un diseño apilado que permite cocinar hasta cuatro alimentos a la vez, sin duplicar el espacio en la cocina.

Su capacidad de 9.45 litros es ideal para familias o reuniones, permitiendo preparar desde pollos enteros hasta varias guarniciones simultáneamente. Esto significa menos tiempo frente en la cocina y más tiempo disfrutando la comida.

Tecnología de doble cesta

Su tecnología DoubleStack permite cocinar en dos niveles con circulación de aire uniforme, logrando alimentos crujientes y perfectamente dorados. Además, incluye funciones inteligentes como:



Smart Finish : coordina diferentes tiempos y temperaturas para que todos los alimentos terminen al mismo tiempo.

: coordina para que todos los alimentos terminen al mismo tiempo. Match Cook: replica los ajustes de una cesta a la otra, ideal para preparar grandes cantidades de manera homogénea.

Estas características hacen que cada comida sea más rápida y sencilla, sin sacrificar sabor ni textura.

Seis modos de cocción para cada necesidad

La versatilidad de la Ninja sorprende: freír al aire, asar al aire, hornear, recalentar y deshidratar.

Con estas opciones, no solo reduces grasa hasta un 75% en comparación con métodos tradicionales, sino que también puedes experimentar con platillos nuevos sin complicaciones.

¿Por qué vale la pena esta oferta de Amazon?

Con 4.3 estrellas de calificación y más de 200 unidades vendidas en el último mes, los usuarios destacan su facilidad de uso, eficiencia y calidad. Muchos coinciden en que, más que un simple electrodoméstico, es una herramienta que facilita la vida en la cocina.

