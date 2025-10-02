¡Ahorra más de 3 mil pesos! Rematan set de cocina Ninja en Liverpool

Con motivo de su aniversario, Liverpool llevará a cabo su tercera Venta Nocturna del año del viernes 3 al domingo 5 de octubre.

Durante este fin de semana, los clientes podrán disfrutar de descuentos y promociones exclusivas en todas las categorías de la tienda, tanto en sucursales físicas como en la página web y la aplicación móvil.

¡El mejor momento de renovar está cada vez más cerca! 🤩 Prepara tu wishlist en la app Liverpool Pocket, porque se acerca La Nocturna.

👉 https://t.co/pr3AJmbF6V pic.twitter.com/EzHyE9fe3O — Liverpool México (@liverpoolmexico) October 2, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Oferta destacada: set de Ninja con más del 40% de descuento

Entre las promociones más llamativas se encuentra el set de licuadora Ninja modelo CCO905KS , con cinco velocidades, que pasa de un precio regular de siete mil a solo tres mil 790 pesos.

Esta oferta aplica dentro de la Venta Nocturna y representa una oportunidad atractiva para quienes buscan renovar su cocina con electrodomésticos de alta calidad.

La marca Ninja se ha posicionado en el mercado como una de las preferidas en electrodomésticos por su durabilidad y versatilidad. Su línea de licuadoras es reconocida por su potencia y facilidad de uso, ideales para preparar desde batidos saludables hasta recetas más elaboradas.

Celulares registran fallas en México por la ola de calor [VIDEO] Las fallas de los celulares se han incrementado en un 50% debido a la ola de calor; alertan de posibles explosiones en las pilas y daños en las pantallas.

¿Cuándo y cómo aprovechar las ofertas por la Venta Nocturna de Liverpool?

Las tiendas Liverpool estarán abiertas en un horario especial de 11:00 a 21:00 horas, con descuentos disponibles desde el momento de la apertura; sin embargo, los clientes que prefieran comprar en línea o en la aplicación podrán acceder a las promociones a partir de las 00:00 horas del viernes 3 de octubre, hasta las 23:59 horas del domingo 5.

Esto permite a los usuarios adelantarse y asegurar los productos más solicitados, ya que las promociones están sujetas a disponibilidad.

Las Ventas Nocturnas: tradición de Liverpool

Liverpool organiza cuatro Ventas Nocturnas cada año, cada una enfocada en fechas clave:



Para Mamás, en abril

Para Papás, en junio

De Aniversario, en octubre

De Navidad, en diciembre

Con estas estrategias, la cadena departamental refuerza su presencia en el comercio nacional y se consolida como una de las favoritas entre los mexicanos.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.