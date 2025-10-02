¡Ahorra más de 3 mil pesos! Rematan set de cocina Ninja en Liverpool
Antes de que acabe el año, la Venta Nocturna de Aniversario ofrece la oportunidad de adquirir el set de cocina Ninja a un precio reducido y que pocas veces se ve en el mercado.
Con motivo de su aniversario, Liverpool llevará a cabo su tercera Venta Nocturna del año del viernes 3 al domingo 5 de octubre.
Durante este fin de semana, los clientes podrán disfrutar de descuentos y promociones exclusivas en todas las categorías de la tienda, tanto en sucursales físicas como en la página web y la aplicación móvil.
¡El mejor momento de renovar está cada vez más cerca! 🤩 Prepara tu wishlist en la app Liverpool Pocket, porque se acerca La Nocturna.— Liverpool México (@liverpoolmexico) October 2, 2025
👉 https://t.co/pr3AJmbF6V pic.twitter.com/EzHyE9fe3O
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
Oferta destacada: set de Ninja con más del 40% de descuento
Entre las promociones más llamativas se encuentra el set de licuadora Ninja modelo CCO905KS , con cinco velocidades, que pasa de un precio regular de siete mil a solo tres mil 790 pesos.
Esta oferta aplica dentro de la Venta Nocturna y representa una oportunidad atractiva para quienes buscan renovar su cocina con electrodomésticos de alta calidad.
La marca Ninja se ha posicionado en el mercado como una de las preferidas en electrodomésticos por su durabilidad y versatilidad. Su línea de licuadoras es reconocida por su potencia y facilidad de uso, ideales para preparar desde batidos saludables hasta recetas más elaboradas.
Celulares registran fallas en México por la ola de calor
¿Cuándo y cómo aprovechar las ofertas por la Venta Nocturna de Liverpool?
Las tiendas Liverpool estarán abiertas en un horario especial de 11:00 a 21:00 horas, con descuentos disponibles desde el momento de la apertura; sin embargo, los clientes que prefieran comprar en línea o en la aplicación podrán acceder a las promociones a partir de las 00:00 horas del viernes 3 de octubre, hasta las 23:59 horas del domingo 5.
Esto permite a los usuarios adelantarse y asegurar los productos más solicitados, ya que las promociones están sujetas a disponibilidad.
¡Es tu oportunidad! Rematan Nintendo Switch 2 en menos de 10 mil pesos
El Nintendo Switch 2 incluye pantalla de 7.9”, soporte 4K en TV, 256 GB de memoria y llega con Mario Kart World en un bundle especial.
Las Ventas Nocturnas: tradición de Liverpool
Liverpool organiza cuatro
Ventas Nocturnas
cada año, cada una enfocada en fechas clave:
- Para Mamás, en abril
- Para Papás, en junio
- De Aniversario, en octubre
- De Navidad, en diciembre
Con estas estrategias, la cadena departamental refuerza su presencia en el comercio nacional y se consolida como una de las favoritas entre los mexicanos.
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.