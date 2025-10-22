¿Adela Noriega, eres tú? La misteriosa publicación que enloqueció a sus fans en redes

Una extraña publicación en redes sociales puso en alerta a los fans de la querida y talentosa actriz Adela Noriega , que se encuentran siempre esperando conocer detalles del paradero o de la vida de la famosa.

Un nuevo posteo en Instagram creó preocupación entre los internautas, pues se trata de la imagen de una paloma blanca que podría hacer pensar en la posible muerte de Adela Noriega que tanto se ha rumorado desde hace varios años cuando la actriz decidió retirarse definitivamente de los escenarios. Te contamos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Aparece misteriosa publicación de Adela Noriega en Instagram

Recientemente apareció en redes sociales una misteriosa publicación desde la cuenta de Instagram @_adelanoriega, en la que se ve una imagen de un moño banco, con una flor y una paloma también de color blanco. La publicación, aparece acompañada del siguiente mensaje:

“Qué en paz descanse”, la publicación también incluye un emoji de una paloma blanca y otro de un corazón negro.

Este mensaje generó preocupación entre los fans, pues volvió a revivir rumores acerca de la posible muerte de Adela Noriega. Pues este mismo año, en el mes de junio, ya había crecido otra tendencia que aseguraba el lamentable fallecimiento de una de las protagonistas de telenovelas más recordadas por el público.

Aunque, hasta ahora, la actriz de 55 años no ha reaparecido oficialmente en redes para relatar las razones por las que decidió retirarse, hoy en día, Adela Noriega sigue siendo una de las estrellas favoritas de la televisión mexicana pues protagonizó grandes producciones que aún en la actualidad se transmiten y siguen conquistando a otras generaciones.

No obstante, a pesar de que el extraño mensaje logró llamar la atención en redes sociales, es muy probable que no se trate de una cuenta falsa y que la publicación no haya sido hecha ni por Adela Noriega ni por nadie cercano a ella.

¿Por qué se retiró Adela Noriega?

Aunque la famosa nunca dio una entrevista para explicar sus razones para dejar su carrera en el medio artístico, se especula que Adela Noriega pudo haber decidido alejarse de los reflectores para proteger su privacidad.

Su última aparición pública fue en 2028, en una fotografía que publicó su hermana Reyna en su cuenta de X. Desde entonces, han surgido una gran variedad de teorías conspirativas y rumores acerca de las razones pir las que la famosa decidió retirarse del estrellato.

Con Mis queridos hermanos 💌 pic.twitter.com/kUwANqOoLr — Reyna noriega (@Reynanoriega9) June 20, 2018

Desde su último proyecto en 2008, Adela Noriega ha sido vinculada sentimentalmente con el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, con quien incluso se dice que la actriz tuvo un hijo.