Mujer denuncia a Flores El Patrón por violencia y por querer quitarle a su hijo

“El Patrón” se hizo viral en redes sociales por su peculiar forma de entregar flores; sin embargo, ahora se ha visto envuelto en el escándalo pues su presunta pareja lo acusa de haber ejercido violencia contra ella.

Mujer denuncia a “Flores El Patrón” por violencia

Fue mediante las redes sociales de “Flores El Patrón” que la presunta pareja del emprendedor denunció haber sufrido violencia.

La mujer explicó que es la pareja actual de “El Patrón” y que habían vivido una situación en la que el hombre se puso violento e intentó quitarle a su hijo.

Quiero subir éste video. Soy la esposa de Flores El Patrón, bueno, pues su pareja porque no estamos casados ante la ley; sólo quisiera decir que hoy Flores El Patrón se puso muy agresivo al quererme quitar a mi hijo

También comentó que temía por su integridad y que “El Patrón” le quitara la custodia del menor que tienen en común. Aseguró que ella es quien le ayuda con las entregas.

De acuerdo con el video, “El Patrón” cambió luego de que les llegara la fama por el éxito de su emprendimiento.

Después de la fama se ha puesto súper diferente conmigo, cambió conmigo, yo ya no puedo vivir pues ésta situación, tengo muchos problemas no sé quiero hacer público esto, porque si se vienen cosas

La mujer comentó que no tenía redes sociales personales y por ello había optado por publicar la situación en la cuenta del negocio. El video fue borrado de las redes sociales del emprendimiento unos 20 minutos después de haber sido publicado.

¿Quién es “Flores El Patrón”?

“Flores El Patrón ” es una marca de arreglos florales y el pseudónimo del influencer quien se hizo famoso por la forma en la que entrega los ramos buchones.

Todo comenzó en la pandemia de COVID-19 cuando Raúl buscó una forma de subsistir y comenzó a vender las flores. Su popularidad se basa por el espectáculo que hay al hacer las entregas. El hombre aparece vestido con un pantalón de mezclilla, camisa roja, sombrero y lentes de sol y grita “¡Señorita, le manda flores El Patrón!

