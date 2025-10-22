¡Al aire de nuevo! Regreso de 31 Minutos y plataforma para ver todos los capítulos de todas las temporadas

Tras el rotundo éxito en el Tiny Desk, 31 Minutos anunció que estarán disponibles de forma gratuita todos los capítulos de la popular serie chilena para que puedas revivir las ocurrencias de Tulio Triviño, Juanin, Juan Carlos Bodoque y más personajes.

¿Dónde ver gratis todos los episodios de 31 Minutos?

En la cuenta oficial de YouTube de 31 Minutos puedes encontrar videos especiales y de las canciones de la serie. Si quieres ver todos los capítulos puedes ir a la sección de “listas” y buscar “31 Minutos Todos los episodios”.

Una vez que des clic te aparecerán todos los videos ordenados por temporada.

Temporadas y capítulos de 31 Minutos

Primera temporada

1 El comienzo

2 El árbol furioso

3 Guerra en el mar despénsico

4 Benjamín Listillo

5 Monstruo Chupachupa

6 El experimento

7 El señor amable

8 El asesor de imagen

9 Día Libre

10 El maguito

11 La gotera

12 Patana

13 Risotrón

14 Ahorrando

15 No te vayas, Juanín

16 Enfermosis

17 La coanimadora

18 El fin del mundo

19 Lo Mejor de 31 Minutos (1)

20 Lo Mejor de 31 Minutos (2)

21 Policarpo Top Top Top Awards

Segunda temporada

0 Especial de navidad

22 Vacaciones

23 Relox

24 Tío Horacio

25 Japonés

26 ¡Qué lástima!

27 Lulo Serrucho

28 Bodoque deprimido

29 Cebollas

30 Un ratoncito duro de cazar

31 El secreto

32 El despido

33 31 minutos educativio

34 El maguito explosivo 19/06/2004

35 Mugre

36 Hielito

37 La Amenaza Siluria (1)

38 La Amenaza Siluria (2)

39 La Amenaza Siluria (3)

40 Lo recuerdo muy bien

41 Fiesta en la casa de Juanín

Tercera temporada

42 Por el señor Manguera

43 La máquina del tiempo

44 La liga del mal

45 Estiércol

46 Mr. Drilo’s

47 El fantasma del estudio

48 La mamá

49 La invasión de los tramoyas

50 El video

51 La alcancía

52 Bodoque apostador

53 La bruja (1)

54 La bruja (2)

55 El funeral de Tulio

56 XXXIV festival de la canción de Titirilquén

Cuarta temporada

57 La Mona Lisa

58 Cirugía

59 Patana enamorada

60 Huachimingo sin hogar

61 El meteorito

62 Bebé monstruo

63 Jack Patata

64 Bodoque envenenado

65 Oestelandia

66 El mayordomo

67 El diario de Juanín

68 La gran gala de Titirilquén

Bodoque contra el metano

Además, en la cuenta de Instagram de 31 Minutos también se dio a conocer que el próximo 27 de octubre se estrenará en el canal de YouTube Bodoque contra el metano, donde nuestro reportero favorito se enfrentará a un ente poderoso.

Pero no solo podrás disfrutar de esta aventura, pues el 21 de noviembre se estrenará en Amazon Calurosa Navidad, la nueva película de 31 Minutos.

