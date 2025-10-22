¡Al aire de nuevo! Regreso de 31 Minutos y plataforma para ver todos los capítulos de todas las temporadas
¡Top top top! Revive todas las aventuras de Tulio, Juanin y Bodoque previo al estreno de su nueva película Calurosa Navidad.
Tras el rotundo éxito en el Tiny Desk, 31 Minutos anunció que estarán disponibles de forma gratuita todos los capítulos de la popular serie chilena para que puedas revivir las ocurrencias de Tulio Triviño, Juanin, Juan Carlos Bodoque y más personajes.
¿Dónde ver gratis todos los episodios de 31 Minutos?
En la cuenta oficial de YouTube de 31 Minutos puedes encontrar videos especiales y de las canciones de la serie. Si quieres ver todos los capítulos puedes ir a la sección de “listas” y buscar “31 Minutos Todos los episodios”.
Una vez que des clic te aparecerán todos los videos ordenados por temporada.
Temporadas y capítulos de 31 Minutos
Primera temporada
1 El comienzo
2 El árbol furioso
3 Guerra en el mar despénsico
4 Benjamín Listillo
5 Monstruo Chupachupa
6 El experimento
7 El señor amable
8 El asesor de imagen
9 Día Libre
10 El maguito
11 La gotera
12 Patana
13 Risotrón
14 Ahorrando
15 No te vayas, Juanín
16 Enfermosis
17 La coanimadora
18 El fin del mundo
19 Lo Mejor de 31 Minutos (1)
20 Lo Mejor de 31 Minutos (2)
21 Policarpo Top Top Top Awards
Segunda temporada
0 Especial de navidad
22 Vacaciones
23 Relox
24 Tío Horacio
25 Japonés
26 ¡Qué lástima!
27 Lulo Serrucho
28 Bodoque deprimido
29 Cebollas
30 Un ratoncito duro de cazar
31 El secreto
32 El despido
33 31 minutos educativio
34 El maguito explosivo 19/06/2004
35 Mugre
36 Hielito
37 La Amenaza Siluria (1)
38 La Amenaza Siluria (2)
39 La Amenaza Siluria (3)
40 Lo recuerdo muy bien
41 Fiesta en la casa de Juanín
Tercera temporada
42 Por el señor Manguera
43 La máquina del tiempo
44 La liga del mal
45 Estiércol
46 Mr. Drilo’s
47 El fantasma del estudio
48 La mamá
49 La invasión de los tramoyas
50 El video
51 La alcancía
52 Bodoque apostador
53 La bruja (1)
54 La bruja (2)
55 El funeral de Tulio
56 XXXIV festival de la canción de Titirilquén
Cuarta temporada
57 La Mona Lisa
58 Cirugía
59 Patana enamorada
60 Huachimingo sin hogar
61 El meteorito
62 Bebé monstruo
63 Jack Patata
64 Bodoque envenenado
65 Oestelandia
66 El mayordomo
67 El diario de Juanín
68 La gran gala de Titirilquén
Bodoque contra el metano
Además, en la cuenta de Instagram de 31 Minutos también se dio a conocer que el próximo 27 de octubre se estrenará en el canal de YouTube Bodoque contra el metano, donde nuestro reportero favorito se enfrentará a un ente poderoso.
Pero no solo podrás disfrutar de esta aventura, pues el 21 de noviembre se estrenará en Amazon Calurosa Navidad, la nueva película de 31 Minutos.
