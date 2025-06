Gabriel Sarmiento, influencer venezolano, fue asesinado mientras transmitía en vivo por TikTok

Gabriel Sarmiento, influencer venezolano asesinado, generó conmoción nacional tras ser atacado durante una transmisión en vivo por TikTok desde su casa en Maracay, Aragua.

Su caso desató un debate sobre la seguridad digital, la exposición pública y los riesgos de denunciar a redes criminales como el Tren de Aragua.

En adn40 te explicamos cómo ocurrieron los hechos, qué antecedentes tenía Sarmiento y qué se sabe de la investigación.

¿Cómo murió Gabriel Sarmiento?

Gabriel Jesús Sarmiento Rodríguez, conocido como @unleacks en TikTok, fue asesinado la madrugada del 23 de junio de 2025 mientras realizaba un en vivo desde su domicilio.

Durante la transmisión, se escucharon gritos, una ráfaga de disparos y la voz del influencer diciendo: "¡Me dispararon!”.

@unleacks/TikTok Gabriel Jesús Sarmiento, conocido en TikTok como @unleacks, con más de 101,800 seguidores hasta el 24 de junio de 2025, fue asesinado mientras transmitía en vivo desde su casa en El Piñonal, Maracay.

Dos hombres armados irrumpieron en su casa y realizaron al menos nueve disparos. Sarmiento murió en el acto y su madre resultó herida en el abdomen.

Gabriel Sarmiento había denunciado amenazas y detenciones

El joven, de 25 años, no solo era creador de contenido, también era programador y activista digital. Usaba sus redes para denunciar la corrupción policial y la relación entre funcionarios y bandas criminales.

Días antes de su asesinato, señaló directamente a miembros del Tren de Aragua y a agentes policiales de Maracay. También afirmó haber sido detenido por 15 días debido a estas denuncias y aseguró recibir amenazas constantes.

Investigación policial sobre el caso de Gabriel Sarmiento

El Ministerio Público de Venezuela asignó la investigación a la Fiscalía 69 contra la delincuencia organizada, considerando el caso como un sicariato (tipo de homicidio cometido por un).

Hasta el momento no hay detenidos, y las autoridades no han confirmado el móvil del crimen. El fiscal Tarek William Saab informó que se tomarán en cuenta las denuncias previas hechas por Sarmiento, aunque aún no hay respuestas claras del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) ni de la policía de Aragua.

¿Qué es el Tren de Aragua y por qué Gabriel Sarmiento los denunció?

El Tren de Aragua es la organización criminal más poderosa de Venezuela. Surgió en la prisión de Tocorón y se expandió a otros países, dedicándose a delitos como extorsión, secuestro y trata de personas.

Sarmiento denunció públicamente al líder del grupo, alias “Niño Guerrero”, y pidió ayuda al Sebin desde sus redes sociales. Esta exposición lo convirtió en un blanco para el crimen organizado.

Reacciones y difusión del caso de Gabriel Sarmiento

El video original fue eliminado de su cuenta, pero se replicó en medios y plataformas digitales. La noticia causó indignación dentro y fuera del país. Personalidades, medios y organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron justicia. La comunidad digital lamenta la pérdida de una voz crítica que expuso los vínculos entre poder y criminalidad.

El caso de Gabriel Sarmiento, influencer venezolano asesinado mientras transmitía en vivo, refleja el nivel de inseguridad y represión que enfrentan quienes denuncian al crimen organizado en Venezuela.

