Sabores, magia y colores; las donas de Harry Potter llegan a México con Krispy Kreme

Ya es un hecho, la colaboración de donas entre Krispy Kreme y Harry Potter llegará a México durante los meses de agosto y octubre, con sabores especiales que todos los fanáticos de esta saga deberían probar al menos una vez.

En esta ocasión, Krispy Kreme no decepcionó a sus fanáticos en México, ya que han tenido varias colaboraciones que solamente salieron en Estados Unidos, pero el caso de Harry Potter será distingo, ya que el sobrero seleccionador dijo que el territorio azteca sí debe probar esta magica colección.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Cuándo llegan las donas de Harry Potter a Krispy Kreme en México?

Estas donas llegarán a las sucursales de México a partir del 29 de agosto y estarán disponibles hasta el 9 de octubre. Solamente las podremos encontrar por tiempo limitado, por lo que se recomienda apresurarse a comprarlas.

¿De qué sabor serán las donas de Harry Potter en Krispy Kreme?

En esta ocasión, la colaboración que ya salió a la luz en Estados Unidos ha presentado cinco sabores nuevos para las donas, inspiradas en cada una de las emblemáticas casas de Hogwarts, la escuela de magia más importante del mundo.



Gryffindor : Una dona sabor galleta especiada, glaseada de color rojo, con crumble de galleta y un escudo de la casa dorado

: Una dona sabor galleta especiada, glaseada de color rojo, con crumble de galleta y un escudo de la casa dorado Slytherin : Con cubierta de chocolate, un color verde sabor vainilla, galleta de chocolate y el escudo, también en chocolate

: Con cubierta de chocolate, un color verde sabor vainilla, galleta de chocolate y el escudo, también en chocolate Hufflepuff : Sabor mantequilla dorada, con cubierta de glaseado, hilos de chocolate y también el escudo de la casa

: Sabor mantequilla dorada, con cubierta de glaseado, hilos de chocolate y también el escudo de la casa Ravenclaw : Es la dona original glaseada, con sabor arándano, chispas azules y no podía faltar el escudo de la casa

: Es la dona original glaseada, con sabor arándano, chispas azules y no podía faltar el escudo de la casa Dona del sombrero seleccionador: Esta es la más divertida de todas, ya que a medida que te comas la dona, conocerás la casa a la que perteneces, gracias al color del relleno.

Sin mencionar que también tendrá una bebida especial inspirada en la Snitch Dorada del juego de Quidich; la bebida puede ser caliente o fría, como un latte delicioso.

Krispy Kreme is releasing five limited-edition Harry Potter doughnuts



The Sorting Hat doughnut features a mystery house filling pic.twitter.com/WnRKvTdPyW — Dexerto (@Dexerto) August 14, 2025

¿Cuánto costarán las donas de Harry Potter en Krispy Kreme?

En promedio, las donas de colaboración de Krispy Kreme tienen un valor de entre $32 y $35 pesos cada una, aunque todavía no se ha revelado el costo exacto de cada uno de estos productos de Harry Potter .

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.