El Pumpkin Spice Latte de Starbucks regresa en la temporada otoñal; origen, historia y precios

El Pumpkin Spice Latte (PSL) de Starbucks regresó, y con él la vibra otoñal que transforma cada sorbo en un abrazo cálido de especias. Esta bebida no solo es un café, sino un fenómeno cultural que conquista millones de corazones cada año.

En adn40 te contamos su origen, historia, precios en México, alternativas caseras y secretos de sabor, para que disfrutes al máximo esta tradición que marca el inicio del otoño.

Un sorbo que cambió el mundo: El origen del Pumpkin Spice Latte

Nació en 2003 en Seattle, cuando Starbucks buscaba un café diferente que celebrara el otoño. La mezcla de espresso, leche vaporizada, puré de calabaza y especias como canela, nuez moscada, clavo y jengibre fue un éxito inmediato en su lanzamiento piloto en Estados Unidos (EUA) y Canadá.

Su llegada a México en 2015 marcó un antes y un después en la cultura cafetera local. Desde entonces, cada año millones esperan el anuncio de su regreso, que se convirtió en un verdadero evento estacional.

¿Qué tiene el Pumpkin Spice Latte de Starbucks?

Combina espresso, leche caliente, puré de calabaza y pumpkin spice, una mezcla de especias otoñales. Se corona con crema batida y un toque extra de especias molidas.

Su éxito radica en que no es solo café, es un sabor que despierta recuerdos y sensaciones de calidez. Incluso en pleno agosto, transporta a los clientes a un paisaje otoñal digno de película.

El costo del placer otoñal: Precios en México

En México, regresó a las tiendas Starbucks el 18 de agosto de 2025. El precio depende del tamaño y la preparación:



Pumpkin Spice Latte Alto (12oz - 350 ml): 79.00 pesos

Pumpkin Spice Latte Grande (16oz - 437 ml): 89.00 pesos

Pumpkin Spice Latte Venti (20oz - 606 ml): 97.00 pesos

Pumpkin Spice Frapuccino Alto (12oz - 350 ml): 84.00 pesos

Pumpkin Spice Frapuccino Grande (16oz - 437 ml): 94.00 pesos

Pumpkin Spice Frapuccino Venti (20oz - 606 ml): 99.00 pesos

La leche especial se cobra a parte por 12.00 pesos más y hay una versión sin base de café con los mismos precios que el Frapuccino. Los clientes Gold de Starbucks Rewards tuvieron acceso anticipado desde el 4 de agosto. Además, hay promociones en apps de delivery y un vaso reutilizable de edición limitada que se convierte en pieza de colección.

Hazlo en casa: Alternativas para un Pumpkin Spice Latte mexicano

Recrearlo en casa es posible y económico. Starbucks ofrece café molido Pumpkin Spice, cápsulas y cremas líquidas oficiales que dan el toque exacto al café de cada mañana.



Cápsulas Pumpkin Spice Latte de Starbucks para NESCAFÉ Dolce Gusto (12 cápsulas) por 179 pesos

Crema para café líquida Pumpkin Spice Latte de Starbucks de 828 ml por 319.00 pesos

Sustituto de crema Pumpkin Spice de Coffee Mate de 350 g por 65.00 pesos

Sustituto de Crema Pumpkin Spice de Coffee Mate de 530 g por 54.00 pesos

Otra opción es preparar tu propia receta con:



Café fuerte

Leche caliente

Puré de calabaza

Mezcla de canela, clavo, nuez moscada y jengibre

Azúcar o miel de maple al gusto

Termina con crema batida y tendrás tu propio Pumpkin Spice Latte por menos de 20 pesos por taza.

¿Cuándo sale el Pumpkin Spice Latte en Starbucks?

Aparece cada año en temporada otoñal, pero en México suele llegar a mediados de agosto. Su disponibilidad es limitada y solo se queda hasta que finaliza el otoño.

Este tiempo restringido es parte de su encanto, pues crea un sentido de urgencia y exclusividad que aumenta la emoción de cada lanzamiento.

¿Qué sabor es el Pumpkin Spice?

El pumpkin spice no sabe solo a calabaza; es una mezcla aromática de canela, clavo, jengibre y nuez moscada que da un sabor cálido, especiado y dulce.

En cada sorbo se percibe la combinación perfecta entre lo cremoso y lo especiado, lo que lo convierte en el emblema de las bebidas otoñales.

¿Qué lleva la mezcla pumpkin spice?

La clásica mezcla lleva cuatro ingredientes principales: canela, nuez moscada, clavo y jengibre. En algunas versiones se añade cardamomo o pimienta de Jamaica.

Esta combinación, usada desde hace siglos en postres de calabaza, fue adoptada por Starbucks como la esencia de su bebida más icónica de temporada.

