¡Venga, a sacar el lado animal! Teo es el sexto participante confirmado de La Granja VIP

Aún no nos reponemos de la sorpresa que nos dio Alberto del Río y, este lunes 22 de septiembre, los conductores de Venga la Alegría revelaron al sexto participante de La Granja VIP México: el carismático influencer, César Doroteo, mejor conocido como Teo.

El nuevo reality de TV Azteca está muy cerca de comenzar, por lo que la televisora no parará de sorprendernos con las celebridades que aceptaron el reto de vivir en encierro dentro de La Granja México . Te contamos todos los detalles del sexto participante.

Revelan a César Doroteo, de ‘Pepe y Teo’, como el sexto integrante de La Granja VIP

La Granja VIP se estrena el próximo 12 de octubre, por lo que la revelación de los graneros nos mantiene al pendiente y sorprendidos. En esta ocasión, el revelado de este lunes 22 de septiembre fue César Doroteo, de ‘Pepe y Teo’, quien ya está listo para darlo todo y convertirse en uno de los finalistas del nuevo reality de la televisora del Ajusco.

Además de ser un talentoso creador de contenido, Teo no es nuevo en el mundo de los realities, pues ya lo hemos visto competir y posicionarse entre los finalistas de “La Isla: Desafío en Turquía”.

¿Quién es César Doroteo y cómo se hizo famoso?

César Doroteo, mejor conocido en redes sociales como Teo, lleva más de 14 años trabajando como creador de contenido, lo que le ha valido posicionarse como uno de los influencers más populares de la actualidad.

Seguramente conoces su trabajo en sus dos canales de YouTube: “Pepe y Teo” con casi un millón de seguidores, y “Rudo y Cursi”. Definitivamente, será una de las piezas indispensables en La Granja México, pues con su personalidad alegre y divertida, Teo viene listo para SACAR SU LADO ANIMAL en La Granja VIP.

