Muere Ace Frehley, guitarrista y fundador de Kiss a los 74 años

El mundo de la música se encuentra de luto tras la muerte del guitarrista y miembro fundador de Kiss , Ace Frehley, a los 74 años. Su legado será eterno, con canciones que se han convertido en himnos para los amantes del rock y que ahora le dedican miles de mensajes de despedida.

Algunas de las canciones de Ace Frehley con Kiss que todo el mundo recordará son: “I Was Made For Lovin’ You”, “Rock and Roll All Nite”, “Detroit Rock City”, “Lick It Up”, “Forever”, “Love Gun”, entre otras.

Confirman muerte de Ace Frehley

Se confirmó la muerte del exguitarrista de Kiss a través de un comunicado de su familia, difundido por el medio Variety, luego de haber sufrido graves problemas de salud tras sufrir una caída que le provocó una hemorragia cerebral.

En sus últimos días, Frehley estuvo conectado a un respirador artificial y se despidió de este mundo rodeado de sus seres queridos. “Estamos completamente devastados y desconsolados. En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo de palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas, cariñosas y pacíficas al dejar este mundo”, comentó la familia.

Aseguraron que el recuerdo de Ace vivirá para siempre y que su legado en la música será eterno, considerando la enorme importancia que tuvo con Kiss cuando fue su guitarrista de 1973 a 1982, y después regresando para una reunión en los 90.

¡Adiós a una leyenda! Falleció a los 74 años Ace Frehley, exintegrante y fundador de KISS, después de semanas con un estado de salud grave

¿Quién fue Ace Frehley?

Se trata de uno de los cuatro miembros fundadores de la legendaria banda Kiss, junto con Gene Simmons , Paul Stanley y Peter Criss, con quienes estuvo durante 9 años.

Ace decidió separarse de la banda por diferencias creativas y por problemas de adicciones, para después hacer su propio grupo llamado “Frehley’s Coment, aunque nunca pudo tener el mismo éxito que cuando estuvo con Kiss.

Al final, la banda original reconoció la importancia de Ace como guitarrista y lo invitaba a reuniones en diferentes ocasiones. De hecho, la última vez que tocaron juntos fue en la gira “End of Road World Tour”, en el 2023.

