¿Ahora sí es verdad? Kiss se retira de los escenarios

En un emotivo espectáculo en el Madison Square Garden, Kiss , la icónica banda de rock que ha pisado los escenarios de todo el mundo durante cinco décadas, ha afirmado que su gira “End of the Road” marcó su retirada final. Sin embargo, la verdadera pregunta persiste: ¿es este realmente el adiós definitivo?

Desde sus inicios en la escena del rock de Nueva York hace 50 años, Kiss ha entregado himnos como “Detroit Rock City”, “Crazy Crazy Nights” y “Beth”, acompañados de extravagantes presentaciones en vivo que incluían sangre, fuego, pirotecnia y maquillaje escénico caricaturesco.

Aunque el deseo de los fanáticos era que el último acto de la gira reuniera a los exmiembros Ace Frehley y Peter Criss en un abrazo final, lamentablemente, esta esperanza no se hizo realidad. En cambio, el sorprendente anuncio al final del espectáculo reveló que Kiss continuará existiendo como avatares digitales gracias a Industrial Light & Magic de George Lucas .

“El final del camino es el comienzo de otro”, expresó Paul Stanley a la multitud, dejando en claro que Kiss, de alguna manera, seguirá presente en diversas formas. Aunque el espectáculo fue en gran medida similar a los 250 anteriores de la gira “End of the Road”, no dejó de ser un show espectacular con pirotecnia, explosiones y momentos rituales que caracterizan la esencia de la banda.

“No tiene nada que ver con personalidades de la banda o tensiones. Es puramente práctico”, comentó a Paul Stanley a la publicación musical Ultimate Classic Rock sobre la decisión de poner fin a la carrera de Kiss después de cinco décadas.

En los días previos al evento, la ciudad de Nueva York se volcó en una fiebre Kiss, con taxis, tarjetas de metro y cajas de pizza temáticas. Incluso los New York Rangers organizaron la “KISS Game Night”, y el Empire State Building iluminó sus luces en honor al adiós de Kiss.

Podría no ser un adiós permanente

A pesar de todo el alboroto, la historia sugiere que este podría no ser el último acto de Kiss. La banda ya realizó una “gira de despedida” hace más de 20 años, solo para reanudar las giras en 2003.

Así que, mientras los fanáticos absorben la emotividad del último espectáculo de Kiss, la incertidumbre persiste: ¿realmente nos hemos despedido de la extravagancia única de esta legendaria banda de rock? Solo el tiempo dirá si este “adiós” es definitivo o simplemente un preludio para un regreso más triunfal.

