Hospitalizan de emergencia a Gene Simmons, líder y vocalista de Kiss

En el marco de una serie de conciertos por los Estados Unidos (EUA) el vocalista y uno de los líderes principales de la banda de rock Kiss , Gene Simmons fue hospitalizado de emergencia tras sufrir un aparatoso accidente en Malibú, California el pasado martes 7 de octubre de este mismo 2025.

De acuerdo con los medios internacionales TMZ y Page Six, el accidente ocurrió sobre uno de los tramos carreteros de Pacific Coast Highway de Malibú, motivo por el cual diversos elementos de emergencia acudieron a la zona para la valoración de los hechos y atender al lesionado.

¿Por qué hospitalizaron a Gene Simmons de Kiss?

Informes policiales obtenidos por los medios antes citados, señalaron que Gene Simmons chocó su vehículo contra un carro estacionado sobre la vialidad antes mencionada.

Se detalló que el vocalista de Kiss declaró a los agentes del Departamento del Sheriff de Los Ángeles, que se desmayó mientras conducía su camioneta Lincoln Navigator, además de que su esposa Shannon Tweed, afirmó que el vehículo atravesó varios carriles antes del impacto contra el carro estacionado.

La esposa de Simmons refirió que el accidente puede estar relacionado con el cambio reciente de unos medicamentos recetados, los cuales toma cotidianamente por motivos de salud.

Estado de salud de Gene Simmons

A pesar de que se informó que Gene Simmons fue hospitalizado de emergencia en California, se dio a conocer que el vocalista de la mítica banda Kiss, salió por su propio pie del hospital para regresar a su casa con sus seres queridos.

El mismo músico compartió un audio a la cadena NBC de los Estados Unidos, en el cual confirmó que se encuentra bien de salud y que ya está junto a sus seres queridos tras el accidente registrado durante la tarde-noche del pasado 7 de octubre.

KISS legend Gene Simmons, 76, hospitalized after scary car crash in Malibu: report https://t.co/h4owxYT0xR pic.twitter.com/xA0KWgtuqw — New York Post (@nypost) October 8, 2025

Próximos conciertos de Kiss

Vale la pena mencionar que en noviembre próximo tanto Gene Simmons como Paul Stanley y demás invitados especiales, se presentarán en el llamado Kiss Army Storms Vegas, el cual se llevará a cabo durante tres días consecutivos en Las Vegas.

Tras ello, la agrupación de rock de los Estados Unidos recibirá los Honores del Centro Kennedy en la primera ceremonia realizada desde que Donald Trump asumió como presidente.

