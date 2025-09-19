Características y detalles de los revolucionarias lentes inteligentes de Meta que las hacen parecer de otro planeta

Meta ha dado un paso significativo en el mundo de los dispositivos portátiles con el lanzamiento de los Meta Ray-Ban Display , unos lentes inteligentes que fusionan estilo y tecnología de vanguardia.

Presentadas en el evento Meta Connect 2025 , estas gafas incorporan una pantalla integrada y funciones diseñadas para hacer la vida diaria más intuitiva.

Junto a ellas, se introduce el Meta Neural Band, un brazalete que traduce gestos en comandos.

Diseño y especificaciones técnicas

Los Meta Ray-Ban Display mantienen el icónico estilo Wayfarer, pero con un diseño ligeramente más grueso para alojar la tecnología.

La lente derecha alberga una pantalla monocular de 600 × 600 píxeles, con una tasa de refresco de hasta 90 Hz y un brillo que varía entre 30 y 5,000 nits, adaptándose a diferentes condiciones de luz.

Equipadas con una cámara de 12 MP, altavoces abiertos al oído y una matriz de seis micrófonos, estos ofrecen una experiencia multimedia completa. La batería proporciona hasta seis horas de uso mixto, con una autonomía adicional gracias al estuche de carga.

Meta Neural Band: control por gestos

Una de las innovaciones más destacadas es el Meta Neural Band, un brazalete que utiliza tecnología de electromiografía (EMG) para detectar señales musculares en la muñeca.

Esto permite controlar los lentes mediante gestos sutiles, como movimientos de los dedos, sin necesidad de tocar el accesorio o el teléfono. Esta interacción discreta y natural facilita tareas como responder mensajes, navegar por aplicaciones o tomar fotos.

Funcionalidades inteligentes

Los lentes de Meta están diseñadas para mantener al usuario conectado sin distracciones. A través de la pantalla integrada, es posible visualizar notificaciones, direcciones, traducciones y vistas previas de fotos o videos.

Además, la integración con Meta AI permite realizar tareas como traducción en tiempo real y asistencia contextual. La cámara de 12 MP permite capturar imágenes y videos de alta calidad, mientras que los altavoces abiertos al oído y los micrófonos ofrecen una experiencia de audio clara y nítida.

Disponibilidad y precios en México

Los Meta Ray-Ban Display estarán disponibles en Estados Unidos a partir del próximo 30 de septiembre, con un precio de 799 dólares, es decir, 14 mil 705 pesos —con el tipo de cambio de este viernes 19 de septiembre—, que incluye las gafas y el Meta Neural Band.

Inicialmente, se venderán en tiendas seleccionadas como Best Buy, LensCrafters, Sunglass Hut y boutiques Ray-Ban; no obstante, no hay una fecha de lanzamiento confirmada para México, aunque se espera que las gafas lleguen al país en algún momento de 2026.

Con su diseño elegante, control por gestos y funcionalidades inteligentes, estas gafas están destinadas a cambiar la forma en que interactuamos con el mundo digital.

