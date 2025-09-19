Taylor Switf llega al cine con “The Official Release Party of a Showgirl”
Desde que la cantante estadounidense anunció el lanzamiento de su nuevo disco ha habido mucha expectativa y tiene planeada una celebración masiva.
Taylor Swift es una de las artistas más importantes del momento y anunció que regresará a la pantalla grande con un evento cinematográfico llamado “The Official Release Party of a Showgirl” y México formará parte de este gran evento.
Taylor Swift llega al cine con “The Official Release Party of a Showgirl”
Mediante redes sociales, Taylor Swift dio a conocer que durante el evento cinematográfico, los asisntentes podrán disfrutar del estreno del video musical “The Fate of Ophelia” , el primer sencillo del álbum.
Además de un detrás de cámaras del rodaje del video, letras de varias canciones, comentarios personales de Taylor Swift y reflexiones inéditas de la artista sobre la creación de este proyecto.
¿En qué cines proyectarán “The Official Release Party of a Showgirl”?
Según el anuncio en la página oficial, “The Official Release Party of a Showgirl” se proyectará en las salas de cine AMC, Cinemark, Regal y Fandango de más de 100 países. México forma parte de la lista de países confirmados para el evento pero no se ha dado a conocer en qué complejo se proyectará.
Precios y fechas de la proyección de “The Official Release Party of a Showgirl”
El evento tendrá una duración de 89 minutos y se proyectará del 3 al 5 de octubre. Los boletos estarán disponibles a partir de las 12:12 horas del Este en el siguiente enlace .
El precio para este evento en Estados Unidos será de 12 dólares, es decir alrededor de 220 pesos.
Nuevo disco de Taylor Swift
The life of a showgirl saldrá a a venta el 3 de octubre y contiene 12 canciones:
- The Fate of Ophelia
- Father Figure
- Actually Romantic
- Cancelled!
- Elizabeth Taylor
- Eldest Daughter
- Wi$h Li$t
- Honey
- Opalite
- Ruin the Friendshi
- Wood
- The Life of a Showgirl
De acuerdo con la cantante, este álbum tarta sobre lo que sucedía en su vida privada durante la gira que fue exuberante, eléctrica y vibrante.
En la portada del disco, Taylor Swift aparee dentro de una bañera con un traje brillante, representando cómo terminaba cada día después de sus conciertos de la gira The Eras Tour.
