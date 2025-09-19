De predecir crímenes a emitir sentencias: Los usos más extraños de la inteligencia artificial

Día a día la Inteligencia Artificial cobra mayor relevancia, pues ha revolucionado la tecnología. Esta ha desatado preocupaciones entre millones de empleados que temen perder su puesto de trabajo ante “un robot”, pues abundan casos en los que se observa a la IA hacer cosas de humanos. Pero, ¿realmente deberíamos temer?

Aquí te presentamos algunas de las cosas que parecen sacadas de la ciencia ficción y que ha hecho la IA.

Usos diferentes y un tanto extraños de la inteligencia artificial

En Estados Unidos y Reino Unido, la IA analiza datos de patrones criminales para predecir dónde ocurrirá un crimen antes de que pase. Muchos lo ven como justicia preventiva, otros como control social.

Investigadores alimentaron a una IA con datos caóticos y encontró leyes físicas que los humanos no habíamos descubierto. No pueden entender cómo llegó a esas conclusiones.

En China, un sistema de IA ya es capaz de procesar casos legales y sugerir sentencias en juicios menores. ¿Justicia más rápida o riesgo de errores que podrían arruinar vidas?

En Brasil una IA revisa contratos púbicos y detecta anomalías que pueden ser sobornos políticos. Ya ha puesto bajo investigación a decenas de funcionarios.

En 2016, el chatbot Tay de Microsoft aprendía de Twitter. En menos de 24 horas se convirtió en racista, misógino y violento. Fue apagado de inmediato.

