inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Es Tendencia
Nota

De predecir crímenes a emitir sentencias: Los usos más extraños de la inteligencia artificial

La IA está haciendo cosas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción, aquí algunos casos.

Usos de la inteligencia artificial
Getty Images
Actualizado el 19 septiembre 2025 15:06hrs 1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Majo Santillán González

Día a día la Inteligencia Artificial cobra mayor relevancia, pues ha revolucionado la tecnología. Esta ha desatado preocupaciones entre millones de empleados que temen perder su puesto de trabajo ante “un robot”, pues abundan casos en los que se observa a la IA hacer cosas de humanos. Pero, ¿realmente deberíamos temer?

Aquí te presentamos algunas de las cosas que parecen sacadas de la ciencia ficción y que ha hecho la IA.

Usos diferentes y un tanto extraños de la inteligencia artificial

En Estados Unidos y Reino Unido, la IA analiza datos de patrones criminales para predecir dónde ocurrirá un crimen antes de que pase. Muchos lo ven como justicia preventiva, otros como control social.

Investigadores alimentaron a una IA con datos caóticos y encontró leyes físicas que los humanos no habíamos descubierto. No pueden entender cómo llegó a esas conclusiones.

En China, un sistema de IA ya es capaz de procesar casos legales y sugerir sentencias en juicios menores. ¿Justicia más rápida o riesgo de errores que podrían arruinar vidas?

¿La Inteligencia Artificial reemplazará trabajos?
También te puede interesar:

¿La Inteligencia Artificial reemplazará trabajos? La clave está en adaptarse, asegura experta

Mariana Levet, experta experiencia y captación, responde la pregunta que a todos los colaboradores asusta, ¿la Inteligencia Artificial reemplazará los trabajos?

México
Ver nota

En Brasil una IA revisa contratos púbicos y detecta anomalías que pueden ser sobornos políticos. Ya ha puesto bajo investigación a decenas de funcionarios.

En 2016, el chatbot Tay de Microsoft aprendía de Twitter. En menos de 24 horas se convirtió en racista, misógino y violento. Fue apagado de inmediato.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Inteligencia artificial
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!