¡Paren todo! Vive Latino revela su cartelera para 2026 y venta de boletos
Lenny Kravitz, Enjambre, Enanitos Verdes y muchos más... El cartel oficial del Vive Latino ha provocado muchas sorpresas
¡Ya es oficial! El próximo 14 y 15 de marzo viviremos la edición del Vive Latino 2026 y la cartelera ha sido revelada, con grandes sorpresas para disfrutar artistas del calibre de Monia, The Smashing Pumpkins, Trueno, Enanitos Verdes, Enjambre, Juanes, Lenny Kravitz y Los Fabulosos Cadillacs.
Cartelera completa del Vive Latino 2026
Contra todo pronóstico, la organización del Vive Latino publicó de manera anticipada la cartelera oficial para el evento 2026 y ha provocado opiniones divididas respecto a los artistas que se presentarán.
Sin duda, los reflectores se los robaron:
- Lenny Kravitz
- Enjambre
- Juanes
- Los Fabulosos Cadillacs
- Love of Lesbin
- Maldita Vecintad
- Moenia
- Trueno
- White Lies
- Esteman & Daniela Spalla
- Carlos Sadness
- Allison
- Enanitos Verdes
- Fobia
- John Fogerty
Y más. Destaca que todavía no se ha anunciado el acomodo que tendrán durante los dos días del festival. A continuación, te dejamos la lista completa:
¡El Vive Latino está de regreso y este lineup trae historia, presente y promesa! ⚡
Presentado por Amazon #PreventaBanamex 17 de octubre, 14:00 hrs
Venta general 18 de octubre, 14:00 hrs pic.twitter.com/ubdOFjYYBd
