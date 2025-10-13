¡Paren todo! Vive Latino revela su cartelera para 2026 y venta de boletos

¡Ya es oficial! El próximo 14 y 15 de marzo viviremos la edición del Vive Latino 2026 y la cartelera ha sido revelada, con grandes sorpresas para disfrutar artistas del calibre de Monia, The Smashing Pumpkins, Trueno, Enanitos Verdes, Enjambre, Juanes, Lenny Kravitz y Los Fabulosos Cadillacs.

Cartelera completa del Vive Latino 2026

Contra todo pronóstico, la organización del Vive Latino publicó de manera anticipada la cartelera oficial para el evento 2026 y ha provocado opiniones divididas respecto a los artistas que se presentarán.

Sin duda, los reflectores se los robaron:



Lenny Kravitz

Enjambre

Juanes

Los Fabulosos Cadillacs

Love of Lesbin

Maldita Vecintad

Moenia

Trueno

White Lies

Esteman & Daniela Spalla

Carlos Sadness

Allison

Enanitos Verdes

Fobia

John Fogerty

Y más. Destaca que todavía no se ha anunciado el acomodo que tendrán durante los dos días del festival. A continuación, te dejamos la lista completa:

La música nos juntó y el #VL26 sigue uniéndonos.

¡El Vive Latino está de regreso y este lineup trae historia, presente y promesa! ⚡



Presentado por Amazon #PreventaBanamex 17 de octubre, 14:00 hrs

Venta general 18 de octubre, 14:00 hrs pic.twitter.com/ubdOFjYYBd — Vive Latino (@vivelatino) October 14, 2025

