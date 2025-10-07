Ponles salcita y limón... Panam lanza tenis Totis y son sensacionales

Una de las marcas que se ha reinventado desde su nacimiento, sin duda es Panam . La marca mexicana comenzó con la venta de tenis económicos y ahora ha lanzado una gran cantidad de modelos originales con personajes incluso de Disney, hasta objetos emblemáticos para los mexicanos.

Panam ha puesto en venta tenis de Toy Story con los personajes de Woody y Buzz Lightyear, también ha mostrado colecciones basadas en el Metro de la Ciudad de México.

¿Qué es lo que vende la marca Panam?

La marca hora vende además de tenis, ropa, mochilas, perfumes, llaveros y pines; con la finalidad de que cada una de las personas encuentren su propio estilo.

Actualmente la marca tiene otras colecciones como unos tenis especiales por el Día de Muertos y una más de la influencer Karen Torres, quien tiene en Instagram 3.2 millones de seguidores

¿Cómo es la colección de Totis de los tenis Panam?

La colección de los tenis de Totis es sin duda una de las que no querrás perderte, y la mejor noticia es que habrá tanto para adultos como para niños, pues existe desde la talla 12 hasta la 29.

Los tenis de la colección son los siguientes:

PANAM Coyote Totis x Panam

Unisex

$1,000.00

PANAM Meztli Totis Mini Peques

$430.00

PANAM Meztli Totis Peques

Infantil

$450.00

Ahora que ya conoces los precios y las medidas, puedes adquirir estos tenis que hacen un homenaje a la empresa y botana mexicana que nació en 1987 en Tultepec, Estado de México. Se trata además de una marca reconocida y popular en México por su amplia variedad de frituras y botanas.