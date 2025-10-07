Rematan modelo 2025 de la Televisión Hisense A4N en menos de 4 mil pesos

La serie A4N de Hisense , lanzada en 2025, se presenta como una opción atractiva para quienes buscan un televisor inteligente de 40 pulgadas con características modernas y un precio competitivo.

Actualmente, la Hisense A4N de 40 pulgadas está disponible en Amazon México por tres mil 790.50 pesos , con un descuento del 36% respecto al precio original de cinco mil 899 pesos.

Además, ofrece la opción de pago en 24 meses sin intereses, pagando 157.93 pesos en cada uno. Incluso, si aprovechas esta oferta, tendrás 90 días gratis de Amazon Music.

Diseño y calidad de imagen de la Televisión Hisense A4N

El modelo A4N cuenta con una pantalla LED Full HD de 40 pulgadas que ofrece una resolución de 1080p, brindando imágenes nítidas y colores vibrantes. Su diseño de bisel delgado y soporte sencillo facilita su integración en diversos espacios.

Además, la tecnología Natural Color Enhancer optimiza la reproducción del color en tiempo real, detectando incluso las diferencias más pequeñas para ofrecer escenas más cercanas a la realidad.

Sorprende el sonido envolvente de la televisión Hisense

Equipado con DTS Virtual:X, el A4N proporciona un sonido envolvente que mejora la experiencia auditiva al ver películas, series o jugar videojuegos. Esta tecnología virtualiza el contenido de altura para ofrecer una experiencia de audio más inmersiva.

Cuenta con el sistema operativo VIDAA U7

El televisor funciona con el sistema operativo VIDAA U7 , que ofrece una interfaz intuitiva y acceso a una amplia variedad de aplicaciones y servicios de streaming, como YouTube y Amazon Prime Video.

Además, permite actualizaciones automáticas para mantener el sistema al día.

Para los entusiastas de los videojuegos y los deportes, el A4N incluye el Modo Juego , que reduce el retraso de entrada, además del AI Sports Mode, que optimiza la imagen y el sonido para una experiencia más dinámica y realista.

Conectividad y funciones inteligentes de la Televisión Hisense A4N

La televisión ofrece diversas opciones de conectividad, incluyendo HDMI, USB, Wi-Fi y Bluetooth. La función “Comparte en tu TV” permite transmitir contenido desde tu dispositivo móvil al televisor de manera rápida y sencilla.

La Hisense A4 pulgadas es una excelente opción para quienes buscan un televisor inteligente con características avanzadas a un precio competitivo. Su combinación de calidad de imagen, sonido envolvente y funciones inteligentes lo convierte en una elección atractiva para diversos usuarios.

