La verdad detrás de la cobertura de AppleCare+ por robo de iPhone en México
Los clientes que estén cubiertos por AppleCare+ podrán presentar un reclamo para el reemplazo del iPhone; este es su costo y en los países en los que aplica.
El AppleCare+ es una póliza de seguros de Apple que protege a los usuarios en caso de robo y pérdida del iPhone y que está vigente desde septiembre de 2025 con el objetivo de que sus clientes no pasen dificultades.
Los clientes que estén cubiertos por AppleCare+ podrán presentar un reclamo para el reemplazo del iPhone hasta en dos incidentes de robo o pérdida cada 12 meses. Sin embargo, esta nueva opción de protección solo aplica para algunos países.
¿En qué países aplica el AppleCare+ en caso de robo?
- Australia
- Austria
- Chile
- Dinamarca
- Finlandia
- Francia
- Alemania
- Italia
- Irlanda
- Japón
- Países Bajos
- Nueva Zelanda
- Noruega
- España
- Suecia
- Suiza
- Reino Unido
- Estados Unidos
¿Cómo aplica el AppleCare+ en un viaje o en el extranjero?
Si el cliente pierde o es víctima de un robo mientras está de viaje ya sea en su país o en el extranjero, Apple envía un iPhone de reemplazo donde esté disponible la cobertura por robo y pérdida. La entrega del dispositivo puede tardar hasta cuatro días hábiles desde que se aprueba el reclamo.
¿Cuál es el precio del AppleCare+?
El precio del applecare+ para iPhone con cobertura contra robo y pérdida es de desde 5 mil 999 pesos, pues el costo final depende del modelo del dispositivo. Cada incidente está sujeto a una tarifa adicional y pueden aplicarse impuestos.
¿Cuáles son los requisitos para que se aplique el AppeCare+?
La cobertura del seguro aplica solo para los modelos de iPhone más recientes y para que sea válida se requiere que el usuario tenga activada la opción de Encontrar en el dispositivo al momento de la pérdida o el robo y durante todo el proceso de reclamo.
¿En México estará disponible la opción de AppleCare+?
Hasta el momento Apple no ha notificado sobre la integración de México a la lista de países disponibles, sin embargo, algunos medios de comunicación especializados aseguran que esta opción de cobertura con el máximo nivel de protección sí llegará.
