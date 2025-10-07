La verdad detrás de la cobertura de AppleCare+ por robo de iPhone en México

El AppleCare+ es una póliza de seguros de Apple que protege a los usuarios en caso de robo y pérdida del iPhone y que está vigente desde septiembre de 2025 con el objetivo de que sus clientes no pasen dificultades.

Los clientes que estén cubiertos por AppleCare+ podrán presentar un reclamo para el reemplazo del iPhone hasta en dos incidentes de robo o pérdida cada 12 meses. Sin embargo, esta nueva opción de protección solo aplica para algunos países.

Lanzamiento, precios y características de los nuevos productos de Apple [VIDEO] El iPhone 17 estrena la pantalla ProMotion de 120 HZ, es el primer modelo de Apple con esta tecnología, y cuenta con un procesador A19.

¿En qué países aplica el AppleCare+ en caso de robo?

Australia

Austria

Chile

Dinamarca

Finlandia

Francia

Alemania

Italia

Irlanda

Japón

Países Bajos

Nueva Zelanda

Noruega

España

Suecia

Suiza

Reino Unido

Estados Unidos

¿Cómo aplica el AppleCare+ en un viaje o en el extranjero?

Si el cliente pierde o es víctima de un robo mientras está de viaje ya sea en su país o en el extranjero, Apple envía un iPhone de reemplazo donde esté disponible la cobertura por robo y pérdida. La entrega del dispositivo puede tardar hasta cuatro días hábiles desde que se aprueba el reclamo.

¿Cuál es el precio del AppleCare+?

El precio del applecare+ para iPhone con cobertura contra robo y pérdida es de desde 5 mil 999 pesos, pues el costo final depende del modelo del dispositivo. Cada incidente está sujeto a una tarifa adicional y pueden aplicarse impuestos.

¿Cuáles son los requisitos para que se aplique el AppeCare+?

La cobertura del seguro aplica solo para los modelos de iPhone más recientes y para que sea válida se requiere que el usuario tenga activada la opción de Encontrar en el dispositivo al momento de la pérdida o el robo y durante todo el proceso de reclamo.

¿En México estará disponible la opción de AppleCare+?

Hasta el momento Apple no ha notificado sobre la integración de México a la lista de países disponibles, sin embargo, algunos medios de comunicación especializados aseguran que esta opción de cobertura con el máximo nivel de protección sí llegará.