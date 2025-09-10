Habrá tributo a Queen, con concierto a la luz de las velas
Si te gustan los conciertos y quieres pasar una noche muy especial escuchando I want to break free y otros éxitos de Queen, Candlelight es para ti.
Disfrutar de un concierto de tu banda favorita es una experiencia inolvidable; sin embargo, si te gustan los clásicos y te quedaste con las ganas de escuchar en vivo a Queen , esta es tu oportunidad pues habrá un evento tributo a la luz de las velas el 26 de septiembre en el Foro Interlomas en CDMX.
Fechas y ubicación del concierto Candlelight: Tributo a Queen
El concierto tributo a Queen será un evento único pues los asistentes vivirán un momento mágico en el Foro Interlomas en la Ciudad de México el próximo 26 de septiembre.
Foro Interlomas está ubicado en Boulevard Interlomas 41, Hacienda de las Palmas, Jesús del Monte. Es un espacio moderno con un diseño elegante y versátil que le permite a los asistentes compartir una experiencia íntima y envolvente con una excelente visibilidad acústica.
¿Qué canciones tocarán en el concierto tributo a Queen?
De acuerdo con la página oficial del evento, el
concierto
durará alrededor de una hora y se tiene programado que toquen las siguientes canciones:
- I Want to Break Free
- We Will Rock You
- Somebody to Love
- Radio Ga Ga
- Don’t Stop Me Now
- Killer Queen
- Crazy Little Thing Called Love
- Who Wants to Live Forever
- Bohemian Rhapsody
- Love of My Life
- We Are the Champions
- Another One Bites the Dust
Precios de los boletos para Candlelight: Tributo a Queen
Pueden acudir niños a partir de los 8 años; los menores de 16 años tendrán que ir acompañados de un adulto. Puedes comprar tus boletos en el siguiente enlace ; los precios son:
- Zona A: 635.00 pesos
- Zona B: 535.00 pesos
- Zona C: 455.00 pesos
- Zona D: 425.00 pesos
- Zona E: 400.00 pesos
El boleto con cancelación flexible tiene un costo extra de 40.00 pesos y puedes solicitar tu reembolso hasta 48 horas antes del evento.
Datos curiosos de Queen
Queen es una de las bandas más importantes del rock y aquí te compartimos algunos datos que quizás no conocías:
“Under Pressure” surgió por accidente pues invitaron a Bowie al estudio para cantar los corros y empezaron a improvisar y salió dicha canción.
“Radio Ga Ga” inspiró el nombre artístico de Lady Gaga quien confesó en una entrevista a The Daily Record que “adoraba a Freddy Mercury y Queen”.
Michael Jackson quedó impactado al escuchar en vivo “Another One Bites the Dust”.
Queen – Bohemian Rhapsody (Official Video Remastered)
