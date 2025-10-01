¡Aparta tu lugar! FEID trae del Caferxxo más grande del mundo a la CDMX; inicia el registro

¿Te gusta el Coffee Party? Entonces no te puedes perder el Caferxxo más grande del mundo, un espectacular concierto de FEID en la CDMX. El colombiano llega a la capital mexicana para compartir con sus fans y celebrar con ellos la música.

Este evento especial es totalmente gratuito, pero de cupo limitado, por lo que es indispensable que realices tu registro este miércoles 1 de octubre, para que apartes tu lugar y estés presente en la convivencia con el famoso novio de Karol G. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿Cuándo y dónde es el concierto de FEID en la CDMX?

Finalmente, FEID se encuentra listo para disfrutar de una convivencia con sus fans mexicanos en la CDMX. El colombiano trae a México su famoso Caferxoo, una Coffee Party , que ya ha realizado con gran éxito en capitales como Madrid o Nueva York, esta vez, toca el turno a la CDMX.

El Caferxxo de FEID se llevará a cabo el próximo viernes 3 de octubre en la Plaza de Toros ‘La México’. No obstante, el registro para ganar un lugar en la convivencia ya comenzó.

Instagram Haz tu registro y no te pierdas el concierto de FEID.

¿Cómo puedo hacer el registro para el concierto de FEID en CDMX?

En sus stories de Instagram, el novio de Karol G explicó que, debido a que el evento es de cupo limitado, es necesario que realices un registro previo, este miércoles 1 de octubre. El registro para asistir al Caferxxo más grande del mundo y disfrutar la música de FEID ya comenzó desde las 8 de la mañana.

Lo único que tienes qué hacer es ingresar a las stories de FEID y dar clci en el enlace del registro.

¿Quién es Feid, el novio de Karol G?

Salomón Villada Hoyos, mejor conocido como FEID o Ferxoo, nació en Colombia el 19 de agosto de 1992. Estudió en la Universidad de Antioquia, donde aprendió a tocar piano, guitarra y clarinete. Los éxitos Cómo duele, Prepárate, Báilame y No es casualidad fueron los que pusieron a FEID en la mira de la escena musical e impulsaron su carrera artística.

Actualmente, FEID es una de las figuras más reconocidas del reggaeton y es muy querido por los fans también por su relación sentimental con la famosa colombiana Karol G , la cual comenzó en 2023.