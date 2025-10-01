¡Aparta tu lugar! FEID trae del Caferxxo más grande del mundo a la CDMX; inicia el registro
¿Te lo vas a perder? FEID llega a la CDMX en un concierto totalmente gratis. Así puedes hacer tu registro este 1 de octubre.
¿Te gusta el Coffee Party? Entonces no te puedes perder el Caferxxo más grande del mundo, un espectacular concierto de FEID en la CDMX. El colombiano llega a la capital mexicana para compartir con sus fans y celebrar con ellos la música.
Este evento especial es totalmente gratuito, pero de cupo limitado, por lo que es indispensable que realices tu registro este miércoles 1 de octubre, para que apartes tu lugar y estés presente en la convivencia con el famoso novio de Karol G. A continuación, te contamos todos los detalles.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.
¿Cuándo y dónde es el concierto de FEID en la CDMX?
Finalmente, FEID se encuentra listo para disfrutar de una convivencia con sus fans mexicanos en la CDMX. El colombiano trae a México su famoso Caferxoo, una Coffee Party , que ya ha realizado con gran éxito en capitales como Madrid o Nueva York, esta vez, toca el turno a la CDMX.
El Caferxxo de FEID se llevará a cabo el próximo viernes 3 de octubre en la Plaza de Toros ‘La México’. No obstante, el registro para ganar un lugar en la convivencia ya comenzó.
¿Cómo puedo hacer el registro para el concierto de FEID en CDMX?
En sus stories de Instagram, el novio de Karol G explicó que, debido a que el evento es de cupo limitado, es necesario que realices un registro previo, este miércoles 1 de octubre. El registro para asistir al Caferxxo más grande del mundo y disfrutar la música de FEID ya comenzó desde las 8 de la mañana.
Lo único que tienes qué hacer es ingresar a las stories de FEID y dar clci en el enlace del registro.
¿Quién es Feid, el novio de Karol G?
Salomón Villada Hoyos, mejor conocido como FEID o Ferxoo, nació en Colombia el 19 de agosto de 1992. Estudió en la Universidad de Antioquia, donde aprendió a tocar piano, guitarra y clarinete. Los éxitos Cómo duele, Prepárate, Báilame y No es casualidad fueron los que pusieron a FEID en la mira de la escena musical e impulsaron su carrera artística.
Actualmente, FEID es una de las figuras más reconocidas del reggaeton y es muy querido por los fans también por su relación sentimental con la famosa colombiana Karol G , la cual comenzó en 2023.
adn Noticias. Te hablamos con la verdad.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram
y lleva la información en tus manos.