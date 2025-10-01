¡Es tu oportunidad! Rematan Nintendo Switch 2 en menos de 10 mil pesos

Amazon México ofrece actualmente el paquete Nintendo Switch 2 + Mario Kart World a nueve mil 999 pesos, aún cuando su precio original es de 14 mil 899 pesos (descuento aproximado del 33%).

La misma ficha muestra ventas recientes (más de 100 comprados en el mes) y calificaciones que rondan las 4.5 estrellas.

Amazon también indica políticas de pago y devolución (30 días sin costo en la mayoría de los casos) y distintas modalidades de financiamiento según el vendedor o la tarjeta.

Tomorrow = launch. 🚀



Pre-order Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 today: https://t.co/7nodHZ6ljf pic.twitter.com/hCJydJNCT6 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 1, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Qué incluye el bundle y qué aporta Switch 2?

Según la ficha oficial de Nintendo, el bundle trae la consola Nintendo Switch 2, el juego digital Mario Kart World y todos los accesorios básicos (dock, cable HDMI “Ultra High Speed”, adaptador de corriente, grip y Joy-Con 2 en colores claros).

Nintendo describe la Switch 2 como una evolución del sistema original: pantalla más grande (7.9”), soporte de hasta 4K en TV mediante dock, capacidad de hasta 120 fps en juegos compatibles y 256 GB de almacenamiento interno expandible.

El paquete con Mario Kart World tiene un MSRP declarado de 499.99 dólares en la tienda oficial.

Novedades, juegos y precio de la Nintendo Switch 2 [VIDEO] Nintendo lanzará la consola Switch 2 y tiene varias novedades en comparación con la 1, además, tendrá juegos exclusivos para sacar provecho a los nuevos joycon.

Mario Kart World, la carta fuerte del Nintendo Switch 2

Mario Kart World es la entrega de lanzamiento exclusiva para Switch 2 y propone un “mundo conectado” donde las pistas forman parte de un entorno más amplio; además, tiene soporte para hasta 24 jugadores y nuevas mecánicas de movimiento entre escenarios.

El título fue lanzado junto con la consola y aparece como motor de venta en la estrategia de bundles.

Recomendación si compras en línea

Si piensas comprar, revisa:



Si el vendedor es “Enviado por Amazon ” o un tercero

La política de devoluciones (30 días aparece en la ficha)

(30 días aparece en la ficha) Las condiciones del financiamiento (meses sin intereses, tarjetas de crédito especiales o con costo)

En lanzamientos previos la consola se agotó rápidamente en grandes comercios, así que la disponibilidad puede fluctuar.

Si buscas el mejor precio, compara la oferta de Amazon México con distribuidores autorizados y verifica garantías y política de devoluciones.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.