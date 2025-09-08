Dragon Ball Live Symphonic y Hironobu Kageyama triunfan en el Auditorio Nacional

Dragon Ball Live Symphonic, el tan esperado evento por los fanáticos de la franquicia en la Ciudad de México, concluyó de manera exitosa en el Auditorio Nacional, gracias a la icónica participación de Hironobu Kageyama, Irma Flores, Aarón Montalvo y Luis De Lille, junto a la gran orquesta dirigida por Rodrigo Cadet.

El manga escrito por Akira Toriyama cobró vida en las pantallas de Auditorio, mientras los músicos interpretaban las canciones más emblemáticas de la serie, las cuales marcaron generaciones en todo el mundo, sobre todo en Latinoamérica.

¿Cómo se vivió el concierto de Dragon Ball?

La emoción y el amor de los mexicanos a Goku y Dragon Ball se mostró desde antes de que diera comienzo el concierto, en las puertas del Auditorio Nacional donde los fanáticos vestidos de el Gran Saiyamán, Mr. Satán, Milk, Videl y el Maestro Roshi no dudaron en tomarse fotos juntos.

El concierto comenzó en punto de las 8:00 de la noche y el primero en abrir el concierto con su talento fue Luis De Lille, quien interpretó “Fantástica Aventura”.

La soprano Irma Flores fue la segunda en cautivar al público con el tema “Romance te puedo dar”, mientras portaba el traje de Bulma en el escenario.

¿Cuál fue el setlist de Dragon Ball Symphonic?

Durante el evento, 23 melodías cautivaron a los asistentes, quienes no perdían detalle de los movimientos de Rodrigo Cadet, al dirigir a la icónica orquesta que daba vida a la serie, una de las más queridas de los mexicanos.

Las melodías fueron las siguientes:



Makafushigi Adobencha

Dragon Ball Medley

Dragon Ball Medley parte 2

Shen Long Densetsu

Dragon Ball Densetsu (persiguiendo sueños)

The assain Tao Pai Pai/ Danger is everywhere

Piccolo Daimao Medley

The 22nd Tenkaichi Budokai/Fatefull Condrontation

Romantic Ageru Yo

Prologue and Subtitle 1/ Fear unfetl before Son Gohan and Piccolo

Cha La Head Cha La

The Saiyans are coming/ Super decisive battle to divide heaven from earth

DBZ Medley

Frieza Medley

Come out! Increible Zenkai Power

The boy from the future

The androids go to town

Prevent it! Cells perfect body/ Cell Games

Unmei no Hi Tamashii vs Tamashii

We gotta Power

Prologue and Subtitle 2/ The time for battle is now

Buu Medley

Son Goku is the strongest of all/Goodbye Warriors

We were Angels

Hironobu Kageyama sorprende a México

Aunque ya estaba confirmado como invitado especial, Hironobu Kageyama dejó con la boca abierta al público al interpretar el tema “CHA-LA HEAD-CHA-LA” opening de Dragon Ball Z, además de Unmei no Hi Tamashii vs. Tamashii y We Gotta Power (El poder nuestro es), melodías que hicieron trascender la franquicia.

Una Genkidama hecha por mexicanos

Para cerrar con broche de oro, los asistentes levantaron las manos para ayudar a Goku a hacer la Genkidama más grande del mundo y poder así derrotar a los enemigos de la Tierra. Tanto adultos como niños entregaron su energía desde sus asientos para después ovacionar a la orquesta por varios minutos.

