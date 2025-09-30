Casi 50% de descuento; rematan Samsung Galaxy S25 Ultra, uno de los mejores de gama alta

Amazon México presume una oferta imponente de casi el 50% de descuento para el Samsung Galaxy S25 Ultra Negro 512 GB con S-Pen. Con una calificación promedio de 4.6 de 5 estrellas basada en cerca de 796 valoraciones.

Este equipo figura como “Más vendido #1” en la categoría de Celulares y Smartphones Desbloqueados. En el último mes, más de mil unidades se vendieron bajo esta modalidad, aún cuando su precio supera los 20 mil pesos.

Precio del Samsung Galaxy S25 Ultra

El precio que aparece es 20 mil 299 pesos , lo cual representa un ahorro del 44% respecto del precio de lista original de 35 mil 999 pesos.

Además, Amazon ofrece la facilidad de pagar en 15 meses sin intereses, lo que equivaldría a pagos de aproximadamente mil 353.26 pesos mensuales.

También acompaña la compra una promoción de 90 días gratis de Amazon Music, conforme a los términos de la oferta.

Características del Samsung Galaxy S25 Ultra

El Galaxy S25 Ultra es uno de los modelos más potentes de Samsung en 2025. Entre sus características destacan:

Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas con tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz y tecnología LTPO

con tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz y tecnología LTPO Procesador Snapdragon 8 Elite for Galaxy , optimizado para tareas de inteligencia artificial, gaming y multitarea intensiva

, optimizado para tareas de inteligencia artificial, gaming y multitarea intensiva Memoria RAM de 12 GB y opciones de almacenamiento que abarcan 256 GB, 512 GB (esta versión) y 1 TB

Sistema de cámaras robusto : sensor principal de 200 MP, lente tipo periscópica de 50 MP con zoom óptico 5×, teleobjetivo adicional de 10 MP, además de ultra gran angular de 50 MP

: sensor principal de 200 MP, lente tipo periscópica de 50 MP con zoom óptico 5×, teleobjetivo adicional de 10 MP, además de ultra gran angular de 50 MP Batería con capacidad de 5,000 mAh con carga por cable de hasta 45 W; también ofrece carga inalámbrica (Qi) y carga inversa

Construcción premium con marco de titanio , protección Gorilla Armor 2, certificación de resistencia al agua y polvo IP68

, protección Gorilla Armor 2, certificación de resistencia al agua y polvo IP68 Integración con funciones de Galaxy AI

El dispositivo corre con Android 15

¿Vale la pena la compra?

Con un ahorro cercano al 44% frente a su precio original y la posibilidad de pagarlo en 15 mensualidades sin intereses, la oferta de Amazon es muy atractiva para quienes buscan un smartphone de alta gama.

Sin embargo, es importante considerar:



Los precios pueden variar considerablemente con promociones bancarias o campañas temporales (como Hot Sale, Prime Day)

con promociones bancarias o campañas temporales (como Hot Sale, Prime Day) Verificar que la versión sea realmente “desbloqueada” y compatible con redes locales

y compatible con redes locales Evaluar si las funciones avanzadas (IA, cámaras, rendimiento) son realmente necesarias para tu uso cotidiano

En resumen, este Galaxy S25 Ultra en oferta representa una oportunidad fuerte para quienes buscan un equipo premium con “todo incluido”, pero, como siempre, conviene comparar con otras tiendas o esperar promociones específicas antes de decidir la compra definitiva.

