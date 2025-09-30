La ciencia confirma; así es como los hombres prefieren el maquillaje en mujeres

La creencia común de que un maquillaje cargado aumenta la atracción femenina entre los hombres ha sido desmentida por diversas investigaciones científicas.

Estudios realizados en diferentes universidades y centros de investigación han demostrado que tanto hombres como mujeres prefieren un look más natural.

Estudios científicos respaldan la preferencia por el maquillaje sutil

Investigaciones publicadas en el Quarterly Journal of Experimental Psychology, así como en Psychology Today han mostrado que los hombres califican como más atractiva la versión de una mujer con un 40% menos de maquillaje que la versión completamente maquillada.

Este hallazgo sugiere que el exceso de cosméticos puede enmascarar señales naturales, como la salud o el estereotipo de belleza.

La percepción femenina del maquillaje

A pesar de las preferencias masculinas, muchas mujeres continúan aplicando una cantidad considerable de maquillaje.

Esto se debe a la presión social y a la creencia de que un maquillaje más intenso las hace más atractivas; sin embargo, estudios indican que los hombres valoran más la naturalidad y la autenticidad en el aspecto femenino.

Pese a lo anterior, también es importante tomar en cuenta que los movimientos feministas han provocado que sean las mujeres las que decidan sobre su imagen y no a partir de ideas masculinas.

Factores que los hombres encuentran atractivos

Los estudios han identificado varios rasgos que los hombres encuentran atractivos en las mujeres:



Simetría facial: Se asocia con salud y genética favorable

Se asocia con salud y genética favorable Piel homogénea : Indica buena salud y cuidado personal

: Indica buena salud y cuidado personal Labios ligeramente enrojecidos : Sugieren una circulación sanguínea saludable

: Sugieren una circulación sanguínea saludable Tonos de piel más claros: En algunas culturas, se perciben como más atractivos

El maquillaje puede resaltar estos rasgos, pero su exceso puede tener el efecto contrario.

Al final, sólo te queda ser libre

Todo aquello es dicho desde la mirada masculina y claro que tiene valía; sin embargo, lo que más importa es que te pongas lo que te pongas, te sientas segura y atractiva para ti.

