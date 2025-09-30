VIDEO: ¿Juan Gabriel está vivo? Turistas habrían captado al ‘Divo de Juárez” en París

Un video captado por turistas mexicanos en París, Francia, ha causado revuelo en redes sociales. En las imágenes aparece un hombre con rasgos físicos similares a Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel , el icónico cantautor mexicano que falleció en 2016.

El clip, compartido en TikTok , rápidamente se volvió tendencia y dividió opiniones entre quienes aseguran que el parecido es innegable y aquellos que consideran que solo se trata de una coincidencia.

Nombran al doble con “Jean Gabrielle”

Los comentarios no se hicieron esperar. Algunos usuarios compararon el rostro del hombre con fotografías de las últimas apariciones públicas del Divo de Juárez, mientras otros bromearon sobre la posibilidad de que el cantante haya fingido su muerte.

Entre los mensajes que más circularon destacan frases como: “Ese no es Juan Gabriel, es Jean Gabrielle” o “Si es él, lo que se ve no se pregunta”, en referencia a una de las respuestas más icónicas del artista.

También hubo quienes expresaron su deseo de que, en caso de estar vivo, el intérprete de Amor eterno se encuentre disfrutando de una vida tranquila lejos de la presión mediática.

Teorías sobre la muerte del ‘Divo de Juárez’

Desde el fallecimiento de Juan Gabriel , ocurrido el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, han surgido múltiples teorías que ponen en duda su muerte. Algunos de sus seguidores insisten en que el artista decidió retirarse de la vida pública de manera radical.

Hasta ahora, la familia y allegados del Divo de Juárez no han emitido comentarios sobre este nuevo video viral, que se suma a la larga lista de especulaciones alrededor de su figura.

