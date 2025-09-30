Justo en la nostalgia; esto sabemos del inminente regreso de los hielocos de Coca-Cola

La nostalgia se ha convertido en un recurso poderoso en el marketing global, uniendo generaciones y fortaleciendo la conexión emocional entre las marcas y los consumidores. Coca-Cola ha aprovechado este fenómeno al revivir los icónicos Hielocos, figuras coleccionables que marcaron a millones en los años 90 y que, incluso, se han vuelto piezas coleccionables.

Un regreso esperado

Los Hielocos fueron pequeñas figuras de plástico semitransparente que se distribuyeron en México durante los años 90. Su popularidad fue tal que generaron largas filas y conversaciones interminables entre amigos y familias.

Ahora, en 2025, Coca-Cola ha decidido traerlos de vuelta únicamente en Colombia —hasta el momento— como parte de su campaña “Juntos lo Hacemos Posible”.

Esta nueva edición incluye 10 motivos renovados inspirados en la autenticidad de los colombianos, según la empresa, además de que cada figura viene acompañada de un sticker para reforzar su carácter de colección e incentivar el intercambio entre consumidores.

Estos son los nuevo hielocos

De acuerdo a lo que se conoce, para este año, la colección estará compuesta por 10 figuras transparente, las cuales vendrán en una especie de caja de pizza .

Los hielocos que se podrán encontrar son:



Una rebanada de pizza llamada Rebora

llamada Un vaso de Coca-Cola Sorbito

Un especie de bola de masa amarilla llamada Ojiñuelo

llamada Una corcholata llamada Latapa

llamada Una empanada que se llama Empanatris

que se llama Unas papas a la francesa con una Coca-Cola que se llama Papachito

que se llama Una lata aplastada que se llama Torcilata

que se llama Una hamburguesa acompañada de Coca-Cola Burguelicious

Una lata de Coca-Cola llamada Latoso

llamada Además de un misterioso que resulta ser un hielo llamado Clasicool

¿Cómo se usan los hielocos de Coca-Cola?

Es importante mencionar que si lo llegas a adquirir, estos tienen cuatro pasos esenciales para que puedan ser utilizados:



Lavar con agua y jabón Congelar entre tres y cinco horas Añadirlos a un vaso y servir Coca-Cola Lavar y volver a congelar

Hielocos: una colección icónica

La primera generación de Hielocos constaba de 60 figuras, cada una con un diseño único y nombres propios. Estas figuras se distribuían en sobres sellados y los coleccionistas podían intercambiarlas para completar su colección .

Algunas de las series más populares incluían los Hielocos Alien, Futboleros y Gelocosmicos. Cada figura venía acompañada de una tarjeta con información y curiosidades sobre el personaje, lo que aumentaba su valor como objeto de colección.

Además de las figuras, Coca-Cola lanzó álbumes y accesorios relacionados, como mochilas y llaveros, para complementar la experiencia de los coleccionistas.

