Guía paso a paso para usar Spotify Mix y convertirte en el DJ de cualquier fiesta

La aplicación de Spotify acaba de lanzar una nueva actualización para que todos puedan ser DJ y disfrutar de sus canciones favoritas o amenizar cualquier reunión o fiesta. Se trata de Spotify Mix, es muy sencilla de usar y se está convirtiendo en un éxito entre los usuarios.

¿Qué es Spotify Mix?

Se trata de una nueva herramienta que utiliza Inteligencia Artificial para que los usuarios puedan hacer sus propias mezclas de la manera más sencilla posible, con resultados extraordinarios para el oído.

Spotify Mix analiza las canciones y realiza una mezcla inteligente considerando el tempo, la clave y el ritmo, para que el paso de una canción a otra sea lo más amena e increíble posible, uniendo pistas como si fuese un verdadero DJ en tiempo real.

Hasta ahora, Spotify Mix solo tiene una función beta que los usuarios premium pueden probar, aunque considerando el éxito que ha tenido, en poco tiempo quedaría lista y se podrían agregar más opciones para que cada usuario haga las mezclas a su gusto.

Conviértete en tu propio DJ; paso a paso para usar Spotify Mix

Lo mejor de todo es que el proceso es muy sencillo, aunque, si te gusta mezclar canciones, podrías quedarte entretenido un muy buen rato, ya que permite opciones personalizadas, en donde puedes probar todas las funciones de mezcla que tiene.



Abrir Spotify e ir a tus playlist. Funciona mejor en las playlist personales o compartidas; no aplica para álbumes. Selecciona la opción “Miexear”. Se encuentra en la barra de opciones; una vez que lo hagas, dejabo de cada canción aparecerá la opción “Auto” de “Automático”, donde Spotify usará la IA para mezclar las canciones según crea correcto. Personaliza las mezclas. Solo debes seleccionar la opción “Auto” que aparece debajo de cada canción y se abrirá la mezcla inteligente que hizo Spotify, la cual podrás cambiar a tu gusto cambiando el volumen, el ecualizador y los efectos. Reproduce la playlist. Y listo, ahora cada vez que actives la opción de “Mixear”, tendrás una playlist al estilo de un dj en una fiesta.

Además, considera que puedes jugar con las diferentes opciones que tiene para mezclar e incluso agregar efectos de sonido durante las transiciones.

