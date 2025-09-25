¿Qué pasó en FES Acatlán? Tres estudiantes fueron llevados al Ministerio Público

El pasado lunes 22 de septiembre un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue asesinado por un compañero; tres días después, otros estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores ( FES) Acatlán fueron detenidos por una riña en la que uno de ellos presuntamente tenía un arma blanca.

Lo que sabemos sobre la riña en FES Acatlán

Durante la tarde de este jueves 25 de septiembre se registró un altercado al interior de la FES Acatlán , en Naucalpan, Estado de México. Según el comunicado de la institución, tres personas participaron en una riña, por lo que aplicaron el protocolo correspondiente y dichos alumnos fueron puestos a disposición de las autoridades.

Las personas que participaron en la riña fueron llevados al Ministerio Público, pero ¿qué pasó? En redes sociales circulan videos de un joven con una playera de color negro y una gorra quien estaba esposado luego de presuntamente intentar agredir a otros compañeros con una navaja.

FES Acatlán pide evitar especulaciones

Algunos alumnos aseguraron que no les dejaron grabar lo que sucedió al interior del plantel, sin embargo, las autoridades de la FES publicaron una tarjeta informativa en la que pidieron evitar hacer especulaciones y solo recibir la información de los canales oficiales.

Por lo pronto, en redes sociales solamente han circulado las imágenes de los estudiantes cuando son detenidos para posteriormente ser llevados al MP, sin todavía tener una versión oficial de lo que sucedió.

Estudiante muere al interior de CCH Sur

Durante la tarde del 22 de septiembre un estudiante asesinó a su compañero al interior del CCH Sur luego de atacarlo con un arma blanca en el cuello y en el abdomen.

El asesino, identificado como Lex Ashton, intentó escapar, brincó desde uno de los edificios y se rompió las dos piernas al caer; actualmente se encuentra detenido, mientras que las clases en el plantel fueron suspendidas por tiempo indefinido.