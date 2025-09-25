Video: Un cangrejo se metió en el oído de un niño mientras nadaba en Cancún

Esto es algo muy, muy poco común, pero un pobre niño tuvo la mala fortuna de vivirlo durante sus vacaciones en Cancún . Mientras nadaba, al pequeño se le metió un cangrejo bebé en su oído, provocando una enorme molestia que requirió que doctores se lo quitaran con extremo cuidado.

En las imágenes se puede ver al pequeño muy angustiado, sosteniendo la mano de su madre, quien intenta tranquilizarlo mientras el doctor examina la situación y procede a quitarle el animal del oído.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Video: Doctores logran extraer cangrejo del oído del niño

"¿Me voy a quedar ciego?” preguntó el niño mientras el doctor le quitaba el cangrejo . A lo que su madre rápidamente contestó que no, que no le iba a pasar nada malo ni a él ni al pobre animalito.

El video se hizo viral en poco tiempo, ya que sí, las millones de personas que lo vieron desbloquearon un nuevo miedo, quizá peor a que les pique una abeja, porque le puede ocurrir a cualquier persona nadando en la playa: que un cangrejo bebé se meta en su oreja.

"¿Cómo es posible que tuvieras eso en la oreja?”, dijo la madre una vez que el doctor logró sacarlo por completo. Hasta ahora, no han dado más información de cómo ocurrió el suceso, sin embargo, especialistas aseguran que el niño actuó de la mejor manera, ya que, a pesar de estarse muriendo de miedo e incomodidad, estuvo quieto, dejando que el doctor trabajara.

¿Qué podía pasar si el cangrejo se quedaba en el oído del niño?

Las consecuencias podrían ser muy grandes, ya que, además de una enorme incomodidad, la persona podría sufrir lesiones internas, desde rasgaduras en el canal auditivo hasta una perforación en el tímpano, con potenciales hemorragias o infecciones.

De hecho, si el cangrejo no se retiraba de inmediato, pudo haber causado otitis severa (infección en el oído), la cual podía empeorar si el animal moría y se comenzaba a descomponer.