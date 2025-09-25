¡Atención creadores de contenido! Instagram lanza nuevo formato de Reels; es una locura y así se hacen

La plataforma de Instagram ha vuelto a sorprender a los cientos de miles de creadores de contenido que hay en el mundo, pues los desarrolladores de esta red social de Meta lanzaron un nuevo formato de Reels con el cual ahora se podrán realizar videos en imagen ancha y con mejor definición.

El ahora conocido como “formato cine” en Instagram, permitirá a los usuarios publicar videos panorámicos en los cuales se podrán editar y mejorar la calidad de la imagen tomada con el celular, esto gracias a su nueva producción tipo profesional.

“Ahora soy una mariposa que vuela libre” Sandra Itzel asegura que llegará a la final en La Granja VIP [VIDEO] La ex vocalista de la Sonora Dinamita reveló que es una mujer resiliente y todo terreno que llega dispuesta a cerra el granjero del nuevo reality de TV Azteca.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Novedades del nuevo formado de Reels en Instagram

Esta nueva actualización que se lanzó en la red social permitirá grabar videos en una medida de 5120 x 1080 píxeles, lo cual hará que las y los usuarios puedan redefinir la forma de crear contenido, así como ofrecer una experiencia tipo cinematográfica para los consumidores.

Las nuevas medidas de Instagram hacen que las grabaciones sean hasta cinco veces más grandes que el formato original de Reels, el cual hasta antes de septiembre de este 2025 únicamente permitía a los usuarios subir su contenido en formato vertical.

¿Cómo usar el nuevo formato de Reels?

Para poder usar este nuevo formato de Reels en Instagram lo primero que se debe tener en cuenta es que la grabación del video tiene que ser en alta calidad, además de que deberá pasar por una plataforma de edición para darle las medidas correspondientes.

Es importante mencionar que se deberá tomar en cuenta que el video tiene que estar descargado en formato H.265, esto con la finalidad de poder publicar el contenido con la mejor resolución posible.

Programas de edición para Reels de Instagram

Si eres de las personas que está buscando crear un video de este tipo en la red social, algunas de las mejores plataformas para edición de imágen y video son Premiere, Canva, Final Cut o DaVinci.

Será dentro de estas herramientas de edición, que se podrá montar una imágen panorámica al video grabado para publicarse dentro de los Reels de esta red social.

¿Qué es un Reel de Instagram?

Vale la pena mencionar que los Reels de Instagram son videos cortos y creativos que se pueden filmar y editar al instante dentro de la plataforma.

Se señala que con este nuevo formato de cine, los contenidos que podrían verse más beneficiados son aquellos que busquen mostrar paisajes, vistas futuristas y demás ángulos especiales de tiro en video.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.