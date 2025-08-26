Adal Ramones llega a TV Azteca para “La Granja VIP”, el nuevo reality más extremo de México

Adal Ramones, una de las estrellas más grandes de la televisión mexicana acaba de llegar a TV Azteca para ser una de las caras del reality show de La Granja VIP , el nuevo programa que sorprenderá a todo México, exponiendo a los famosos como nunca antes los habían visto.

TV Azteca, en alianza con Fremantle, anunciaron que “La Granja VIP” llegará a nuestro país, presentando a los competidores viviendo en una granja de verdad, sin ningún tipo de lujos, mientras son grabados las 24 horas; todavía no conocemos a los participantes, pero el espectáculo está asegurado con Adal Ramones como conductor.

Adal Ramones, conductor de La Granja

Sí, Adalberto Javier Ramones Martínez, mejor conocido como Adal Ramones, dará un cambio radical en su carrera y llegará a las pantallas de TV Azteca como el conductor de “La Granja VIP”, con una amplia trayectoria que lo posicionan como una de las caras más distintivas de la pantalla chica en México.

A sus 63 años, Ramones aceptará este nuevo reto en su carrera, con expectativas muy altas para este trabajo, partiendo de que el simple anuncio de su presencia ha generado que millones de personas se interesen por ver el reality show.

¿De qué trata La Granja VIP, el nuevo reality de TV Azteca?

Este programa trae una propuesta nunca antes vista en la televisión mexicana, en donde los participantes se expondrán a condiciones en las que nunca los hubiéramos imaginado. Ahora, todos los famosos vivirán en una granja, en el campo, en donde tendrán que trabajar y cuidar su hogar para vivir (o sobrevivir).

Durante 10 semanas, las celebridades se enfrentarán a momentos impredecibles, tensión y muchísimas emociones . Por ejemplo, tendrán que ordeñar vacas, sembrar, cosechar alimentos y cualquier otra actividad que implique tener una granja funcional.

¿Quiénes serán los participantes de La Granja VIP?

La lista oficial de los participantes todavía no se ha revelado, sin embargo, en los próximos días conoceremos a las estrellas que acompañarán a Adal Ramones en esta nueva aventura que promete robarse la atención de millones de personas en la República Mexicana.

