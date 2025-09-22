¡De dos a tres caídas! Así son los Air Jordan de Nike inspirados en la Lucha Libre Mexicana

¿Te encanta la lucha libre ? Entonces, llévala en tu outfit, ahora Nike acaba de estrenar los tenis del año, se trata de los Air Jordan 3 Reto “El vuelo”, una propuesta que une el legado de Michael Jordan con la magia de la lucha libre mexicana.

Los tenis Jordan de lucha libre conquistan con símbolos muy mexicanos como los colores de la bandera mexicana, las máscaras de la lucha libre, frases icónicas y un empaque que parece sacado de los carteles de las arenas de la lucha libre.

¿Cómo se ven los Air Jordan de Nike inspirados en la Lucha Libre?

Los tenis de Jordan inspirados en la lucha libre son un homenaje a este icónico deporte que forma parte importante de la cultura mexicana. La silueta de los tenis conserva la clásica figura de los Air Jordan 3, pero ahora con un estilo muy mexicano imposible de ignorar.

Los Air Jordan de lucha libre cuentan con un cuero brillante y texturizado que simula la textura y colores brillantes de las máscaras de los luchadores mexicanos . Tiene un color blanco base que contrasta con tonos “Pine Green” y “Varsity Red”, un claro guiño a los colores de la bandera mexicana.

Por supuesto, los tenis de lucha libre cuentan con los signos del ADN de los Jordan: el sello inconfundible del Jumpman en la lengüeta (de acabado metálico) y el talón bordado. En la lengüeta se lee por dentro: “Más vale maña que fuerza”.

“MJ y los luchadores de lucha libre son famosos por elevarse por los aires: MJ por su impulso explosivo hacia la canasta, y los luchadores por lanzarse sobre las cuerdas del ring”, se lee en el sitio web de Nike.

Los Air Jordan 3 Retro “El vuelo” son una mezcla ideal entre el vuelo de Michael Jordan y el vuelo y la magia de la lucha libre mexicana . Definitivamente, un par que necesitas tener en tu clóset.

¿Cuál es el precio de los Jordan de Lucha Libre en México?

Este icónico par celebra su lanzamiento este lunes 22 de septiembre, por lo que ya puedes entrar al sitio web de Nike y conseguir los tuyos. Los Air Jordan 3 Retro “El vuelo” tienen un precio en México de $4,699 pesos.

Si eres fan de la lucha libre , no dejes pasar esta oportunidad y consigue tus tenis Nike inspirados en un deporte que ha dejado huella en la cultura mexicana. Este es el ENLACE de compra.

