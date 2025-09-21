Imagina brindar con amigos, soltar carcajadas y sentirte ligero sin el castigo de la resaca. Eso es lo que ofrece la cerveza GABYR, la nueva creación de GABA Labs, dirigida por el reconocido neurocientífico David Nutt. Esta bebida sin alcohol promete el efecto social y relajante del trago tradicional, pero sin los daños que causa el etanol en el cuerpo.

El secreto está en su fórmula innovadora que activa directamente el neurotransmisor GABA, el mismo que estimula el alcohol para generar sensaciones de calma y alegría. Sin embargo, a diferencia del trago común, GABYR evita efectos secundarios como deshidratación, sueño interrumpido y toxicidad hepática. En apenas 10 minutos provoca un efecto relajante y en media hora desaparece, dejando a quien la consume fresco y sin secuelas.

¿Cómo funciona la cerveza GABYR y por qué no causa resaca?

La clave está en el neurotransmisor GABA (ácido gamma-aminobutírico). Mientras el alcohol desata un caos químico que afecta múltiples zonas del cerebro, GABYR estimula únicamente este receptor, logrando un “buzz” controlado. Esto se traduce en buen humor, más charla y menos riesgos de agresividad o adicción.

Canva Pro Ya disponible en Reino Unido, EUA y la Unión Europea, SENTIA –en sabores rojo y negro– es el hit actual de GABA Labs. Piden mezclarlo con ginger ale para un mocktail que te pone en modo charla en minutos, por unos 30 libras la botella (ocho doses).

El equipo de GABA Labs ya había experimentado con SENTIA, un tónico herbal que imitaba el efecto social del alcohol con ingredientes naturales como magnolia y ginseng. Con GABYR han dado un paso más, una cerveza con el sabor clásico, pero sin consecuencias negativas. Estudios independientes confirman cambios reales en el ánimo de los consumidores, eliminando la falsa idea de que se trata de un placebo.

Bebidas sin alcohol en aumento; jóvenes prefieren no embriagarse

El lanzamiento de GABYR no es casualidad, responde a una tendencia global donde los jóvenes consumen menos alcohol. En Reino Unido, por ejemplo, el número de menores de 25 que no beben subió del 27% al 39% en un año. Factores como la salud mental y el autocuidado influyen en esta transformación cultural.

Marcas tradicionales invirtieron fuertemente en sus versiones sin alcohol, mostrando que la demanda de alternativas “0.0” está en auge.

Aunque en México el panorama no es alentador, en 2022 se registraron prevalencias del 55% en adultos de 20 años en adelante, y de 20.6% en adolescentes de 10 a 19 años; sin embargo la propuesta de GABA Labs ofrece una opción que combina placer cocial, ciaencia innovadora y beienstar, lo que podría impulsar la tendencia sin alcohol en nuestro país.

¿Dónde conseguirla y qué esperar del futuro de las bebidas sin alcohol?

Por ahora, GABYR está disponible en pruebas dentro de Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, GABA Labs ya planea expandirse con vinos espumosos sin resaca y licencias para cerveceras globales. Su ingrediente biomimético, Alcarelle, espera aprobación regulatoria para convertirse en un estándar en la industria.

Aunque su precio es más alto que una cerveza tradicional, quienes la han probado aseguran que vale la inversión: sin riesgo de cáncer, sin hígado dañado y sin kilos extra.

Eso sí, la empresa advierte que no es recomendable para embarazadas, menores de edad o personas que vayan a conducir inmediatamente después de beberla. La revolución apenas comienza, y la cerveza GABYR podría ser el futuro del brindis responsable.