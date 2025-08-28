Bohemia celebra la tradición de volver a la mesa: donde las reuniones con amigos se convierten en experiencias memorables

En un México cada vez más digital y acelerado, compartir la mesa se ha vuelto un acto de resistencia y amor. Aunque la Encuesta Nacional sobre Bienestar revela que más del 50% de la población no se reúne en persona con amistades, aún hay quienes se niegan a dejar morir esos momentos de conexión. Por ello, Bohemia , en colaboración con la chef Lula Martín del Campo, lanzó La Mesa de Siempre, una experiencia que celebra el poder de las reuniones con amigos y el valor de los encuentros genuinos.

La iniciativa surgió como un homenaje a quienes, sin importar la rutina o la distancia, siguen apostando por convivir, compartir y brindar. Con comida mexicana, cerveza artesanal y recuerdos a flor de piel, Bohemia nos recordó que los mejores instantes nacen alrededor de una mesa.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Un espacio que une más allá de lo físico

Para más de la mitad de las personas, según Hello Fresh , la mesa es un lugar sagrado donde se tejen lazos y se fortalece la identidad. En ese espíritu, Bohemia invitó a sus seguidores a compartir imágenes y anécdotas de esas reuniones con amigos que logran mantenerse vivas, premiando las más significativas con una experiencia gastronómica en el restaurante Cascabel.

Maridaje con identidad

Durante la cena, la chef Lula Martín del Campo diseñó un menú que rindió tributo a la tradición culinaria mexicana y al maridaje con las distintas variedades de Bohemia. Desde esquites ancestrales hasta tortitas de huauzontle con mole , cada platillo encontró su pareja perfecta en una cerveza distinta, como Bohemia Cristal, Weizen, Pilsner o Vienna.

“El acto de cocinar y compartir una comida es una forma de memoria viva. Me honra formar parte de una experiencia que celebra el poder de sentarse a la mesa”, comentó la chef.

Érika Choperena La Mesa de Siempre

La mesa como símbolo de permanencia

Alexa Helena López, Jr Brand Manager de Bohemia, destacó que esta iniciativa busca resaltar la mesa como un espacio que trasciende lo cotidiano. “Queremos agradecer a quienes, a pesar de todo, siguen volviendo a la mesa para compartir historias, risas y buenos sabores”, dijo.

En un país donde la convivencia presencial disminuye, Bohemia propone regresar al origen: a ese rincón cálido donde la vida se comparte sin filtros.

Érika Choperena La Mesa de Siempre

Bohemia: 120 años celebrando lo que importa

Con más de un siglo de historia, Bohemia ha sido testigo de incontables celebraciones familiares, brindis espontáneos y charlas profundas. A través de La Mesa de Siempre, refrenda su lugar en la cultura mexicana como algo más que una cerveza artesanal: como parte de la tradición culinaria que une generaciones.

Porque al final, lo importante no es solo lo que se sirve, sino con quién se comparte. Y la mesa sigue siendo el mejor lugar para comenzar.

¡Bien frías! Calor dispara en 80% la venta de cerveza en México [VIDEO] La Alianza Comercial de Pequeños Comerciantes señaló que las altas temperaturas que azotan a todo México han generado un incremento en la venta de cerveza.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.