Eclipse solar 21 de septiembre 2025: Rituales para abrir caminos, atraer abundancia y limpiar las malas energías

El cielo se prepara para ofrecer un nuevo espectáculo impresionante: este domingo 21 de septiembre tendrá lugar un eclipse solar parcial , considerado uno de los fenómenos astronómicos más esperados del 2025.

En esta ocasión, el eclipse solar parcial se producirá específicamente sobre algunas áreas del hemisferio sur: Antártida, el Atlántico, el Pacífico, la costa este de Australia y parte de Nueva Zelanda, entre ellas. No podrá verse en México, sin embargo, este evento astronómico y energético invita a la introspección, la liberación y la siembra de nuevas intenciones.

Ya que se trata del último eclipse del año, en adn Noticias te traemos algunos rituales para cerrar ciclos, abrir puertas y darle espacio a lo nuevo en tu vida.

Rituales para el eclipse solar del 21 de septiembre 2025

Si deseas conectar profundamente con este evento, te presentamos algunos de los rituales más poderosos para aprovechar su energía. Recuerda que el eclipse solar del 21 de septiembre 2025 ocurre en el signo de Virgo.

Soltar lo que pesa

Vela blanca y cuaderno personal: Busca un lugar tranquilo y enciende una vela blanca. Mientras la observas, imagina que tus preocupaciones, miedos o bloqueos se van con el humo.

Toma un cuaderno (diario de sombras) o una hoja, y escribe todo lo que quieras dejar atrás: pensamientos negativos, dudas, hábitos que te frenan. Cuando termines, cierra el cuaderno como señal de que estás listo para soltar todo eso.

Limpieza con agua y plantas: El agua tiene un gran poder para limpiar energías. Puedes preparar un baño con hierbas como romero, lavanda o salvia, o simplemente lavar tus manos en un río o recipiente con agua mientras piensas en lo que quieres dejar ir. Imagina que el agua se lleva todo lo que ya no te sirve.

Encender intenciones nuevas

Una vez que hayas soltado y limpiado, es momento de pedir y confiar. El eclipse es una gran oportunidad para pensar en lo que deseas atraer: abundancia, claridad, paz, amor.

Enciende una vela dorada o amarilla. Colócala sobre un plato y pon a su alrededor unas hojas de laurel. Mientras la flama brilla, repite palabras de agradecimiento por lo que tienes y por lo que viene. Asimismo puedes manifestar y escribir en tu cuaderno lo que deseas para los últimos meses del año.

Eclipse solar del 21 de septiembre 2025: ¿A qué hora y cómo verlo desde México?

De acuerdo con Star Walk -la aplicación interactiva de astronomía-, el eclipse solar comenzará a partir de las 17:29 GMT (11:29, hora de México) y finalizará a las 21:53 GMT (15:53, hora de México).

El fenómeno alcanzará su punto máximo a las 19:41 GMT (13:41, en horario de México). Será un eclipse solar parcial profundo, es decir, se cubrirá hasta un 80% del disco solar.

El portal especializado Time and Date transmitirá el eclipse en vivo a través de su canal oficial de YouTube. La transmisión dará inicio a las 10:00 horas de la mañana.

Calendario de eclipses: ¿Cuándo es el siguiente?

De acuerdo con la NASA, deberás estar atento a las siguientes fechas:



17 de febrero de 2026: eclipse solar anular visibles en la Antártida, uno parcial serpa visible en la África, Sudamérica, Océano Pacífico y Atlántico

12 de agosto de 2026: eclipse solar total visible en Groenlandia, Islandia, España, Rusia y Portugal, uno parcial se verá en Europa, África. América del Norte, Océano Pacífico y Ártico

3 de marzo de 2026: eclipse lunar total visible en Asia, Australia, Islas del Pacífico y América.

27 y 28 de agosto de 2026: eclipse parcial de Luna visible en América, Europa, África y Asia Occidental

