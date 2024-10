Hombre dado por muerto revive cuando le iban a extraer los órganos

Un hombre de Richmond, Kentucky, que fue declarado con muerte cerebral tras sufrir un infarto y cuyos órganos iban a ser donados, despertó mientras los cirujanos estaban en medio de la extracción, dijo su familia a los medios de comunicación.

El 25 de octubre de 2021, Anthony Thomas “TJ” Hoover II fue ingresado de emergencia por una sobredosis de droga al hospital Baptist Health en Richmond, dijo su hermana, Donna Rhorer. “TJ” estaba sufriendo un paro cardíaco y se consideró código azul.

“El 26 de octubre, nos dijeron que no había reflejos, no tenía reflejos, no había actividad cerebral, no había ondas cerebrales”, dijo Rhorer. Al día siguiente, su familia decidió remover al hombre del soporte vital y fue allí cuando les dijeron que él era un donante de órganos , por lo que el personal médico comenzó con el análisis para saber si la donación era viable.

Pese al dictamen médico, Donna Rhorer aseguró haber visto a “TJ” abrir los ojos y mirar a su alrededor, sin embargo el personal del hospital le dijo que únicamente era un reflejo común en los cadáveres.

Tuvimos su caminata de honor el viernes por la tarde. Durante su caminata de honor, sus ojos comenzaron a abrirse. Estaba rastreando. Sus ojos nos seguían a todos lados. Nos dijeron que eran solo reflejos, algo normal. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar el sistema médico?

Aun cuando observaron esto y lo expresaron, “TJ” fue llevado a cirugía para extraerle sus órganos, aproximadamente una hora después un médico salió y explicó que Hoover “no estaba listo”.

Al cabo de una hora, el médico salió y nos atendió. Dijo que no estaba listo. Se despertó. Pero tampoco nos habían dicho que durante su cateterismo cardíaco esa mañana se despertó. Si hubiéramos sabido eso, entonces claramente habríamos sabido que no tenía muerte cerebral -dijo Rhorer.

Natasha Miller, quien estuvo en el quirófano al que fue enviado Hoover, dijo que ella se estaba preparando para hacer su trabajo de preservación de órganos cuando vio al hombre moverse.

“Se movía, se agitaba, se agitaba en la cama y cuando nos acercamos, se podía ver que le caían lágrimas. Estaba llorando visiblemente”, declaró Miller al medio NPR. Debido a esta situación los cirujanos se negaron a continuar con el procedimiento.

Actualmente Anthony Thomas “TJ” Hoover II sigue vivo y bajo el cuidado de su hermana.

Rhorer no se enteró de estos detalles hasta enero de este año, cuando Nyckoletta Martin, que trabajaba con Kentucky Organ Donor Affiliates en ese momento, se puso en contacto con ella. Ella y otros testigos se presentaron este año, y sus testimonios se escucharon ante el Comité de Energía y Comercio de la Cámara en septiembre.

La Oficina del Fiscal General de Kentucky dijo que ahora están investigando este caso.

